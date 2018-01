Nitra začala zimnú prípravu bez zmien, hráčov čaká zahraničné sústredenie

Nitra aktuálne neplánuje vyvíjať veľkú aktivitu na prestupovom trhu.

8. jan 2018 o 14:40 TASR

NITRA. So zimnou prípravou na jar Fortuna ligy 2017/2018 začali v pondelok aj futbalisti FC Nitra.

Tréner Ivan Galád mal k dispozícii dvadsať hráčov do poľa a troch brankárov.

Nitra ako nováčik na jeseň predvádzala kvalitné výkony. V tabuľke jej po 19. kolách patrí siedma pozícia, na elitnú šestku, ktorá bude bojovať o titul a európske poháre stráca jediný bod.

V klube zatiaľ nezaznamenali veľké hráčske posuny smerom do a z tímu.

"S prípravou sme začali dnes a momentálna situácia je taká, že do mužstva ešte nepribudol nik a ani nik neodišiel. Tréner Galád mal k dispozícii dvadsať hráčov do poľa a troch brankárov.

S mužstvom sa pripravujú aj traja hráči z devätnástky, konkrétne útočníci Marián Chobot a Dominik Guláš a brankár Róbert Baláži," povedal pre TASR generálny manažér Nitry Jozef Petráni.

Program zimnej prípravy: 20. januára: Zbrojovka Brno - FC Nitra, prípravný zápas 27. januára: Opava - FC Nitra, prípravný zápas v Uherskom Brode

"Poviem, že momentálne to veľmi neriešime. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Ak by prišlo k nejakým odchodom z nášho mužstva, museli by sme samozrejme reagovať," dodal Petráni, ktorý tiež potvrdil ukončenie kariéry brankára Dušana Kolmokova.

V zimnej príprave majú Nitrania zatiaľ potvrdené dva prípravné zápasy. V sobotu 20. januára budú hrať v Brne, o týždeň v Uherskom Brode s Opavou. Následne by mali absolvovať sústredenie v zahraničí.

"Sústredenie momentálne doťahujeme. Malo by ísť o zahraničie a mali by sme na ňom odohrať štyri kvalitné zápasy," dodal Petráni.