Slovan začal zimnú prípravu s trojicou nováčikov, v Turecku strávi takmer mesiac

8. jan 2018 o 15:10 TASR

BRATISLAVA. So všetkými troma novými akvizíciami začali v pondelok futbalisti Slovana Bratislava zimnú prípravu na fortunaligovú jar 2017/2018.

Trénerovi Martinovi Ševelovi sa na úvodnom tréningu hlásili teda aj slovinský útočník Andraž Šporar, ukrajinský obranca Arťom Suchockij a holandský stredopoliar Ricky van Haaren.

Program zimnej prípravy: 12. januára: odlet výpravy do Turecka a začiatok sústredenia v Beleku 20. januára: ŠK Slovan Bratislava - Krídla Sovietov Samara (Rus.), prípravný zápas 24. januára: Slovan - Olimpik Doneck (Ukr.), prípravný zápas 27. januára: Slovan - Vojvodina Novi Sad (Srb.), prípravný zápas 31. januára: Slovan - Újpest FC (Maď.), prípravný zápas 4. februára: Slovan - Zenit Petrohrad (Rus.), prípravný zápas 6. februára: Slovan - NK Veres Rivne (Ukr.), prípravný zápas 7. februára: odlet výpravy zo sústredenia v Turecku 10. februára: FC Fastav Zlín - Slovan, prípravný zápas v Zlíne * Program prípravných zápasov i termíny sa ešte môžu operatívne meniť

Spokojnosť s kádrom

Tréner po jeseni tretieho mužstva tabuľky je s aktuálnym zložením kádra spokojný.

"Môžem vysloviť samozrejme spokojnosť, pretože do mužstva prišla kvalita a požadovaná konkurencia. Tá kvalita sa musí ale prejaviť na ihrisku. Momentálne som s hráčskym kádrom spokojný.

Samozrejme bude záležať hlavne na tom, aby boli hráči zdraví. To bude mimoriadne dôležité. Aby odtrénovali čo najviac, a aby sa dobre na jar pripravili," povedal na pondelňajšom štarte prípravy a na margo pohybu smerom von doplnil:

"To je v štádiu riešenia. Je tam Juraj Kotula, ktorý sa pravdepodobne posunie niekde inde. Ale ešte nie je nič isté."

Pripojili sa rekonvalescenti

V kabíne Bratislavčanov sa objavil aj brankár Senice Michal Šulla, športový riaditeľ Slovana Richard Trutz však jeho príchod ešte nepotvrdil:

"Je tu síce, ale ešte sa k tomu nebudem vyjadrovať, lebo je to v štádiu riešenia."

K mužstvu sa pripojili aj rekonvalescenti ako Ibrahim Rabiu, Joeri de Kamps či Kornel Saláta.

"Je možné, že ešte niekto príde, ale je možné, že už nepríde nik. Prestupové okno sa iba teraz otvorilo, uvidíme," dodal Trutz.

Medzi médiami rezonovali najmä témy angažovania 23-ročného Šporara, ktorý podpísal zmluvu na 4,5 roka, resp. Filipa Hološka, ktorý mal na závere jesene konflikt so spoluhráčom.

"Šporar bol v hľadáčiku Slovana už v letnom prestupovom období. Verím, že kvalitu ukáže na ihrisku a bude efektívny. Ak bude, zaručí to góly v súperových sieťach a potrebné body pre naše mužstvo.

Van Haarena poznám, pôsobil podo mnou, viem o akého chlapa ide čo sa týka mentality a kvality. Suchockij je kvalitný obranca aj smerom do ofenzívy. S Filipom je to uzavreté. My sme to uzavreli hneď v tom týždni. Je tu a bude sa s nami pripravovať."

Záver nabitý európskymi súpermi

Slovanisti pobudnú v Bratislave päť dní. V piatok 12. januára odlietajú do tureckej Antalye, odkiaľ je len neďaleko do tréningového strediska v Beleku.

Výprava Slovana sa bude pripravovať v rovnakom tréningovom centre ako pred rokom. Na úvod absolvujú hráči Slovana tzv. hrubú prípravu so zameraním na kondičnú i hernú stránku.

Prvý prípravný duel odohrajú 20. januára a vyzvú v ňom aktuálne tretí tím druhej ruskej ligy Kridla Sovietov Samara. O štyri dni neskôr sa stretnú s Olimpikom Doneck, ktorý je v najvyššej ukrajinskej lige na šiestom mieste.

Záverečná fáza sústredenia bude nabitá zápasmi s kvalitnými európskymi súpermi. V sobotu 27. januára si slovanisti zahrajú s Vojvodinou Novi Sad, ďalším súperom bude piaty tím maďarskej ligy Újpest FC.

Najatraktívnejším súperom v rámci zimnej prípravy bude ruský Zenit Petrohrad s talianskym trénerom Robertom Mancinim.

V prvom jarnom kole do Michaloviec

Posledný prípravný duel v Turecku je na programe 6. februára s ukrajinským mužstvom NK Veres Rivne, ktoré sa v lige nachádza na piatom mieste.

Ševela o 25-dňovom pobyte v Turecku uviedol: "Je to dosť. Pozitívne je to, čo sa týka počasia, terénov aj kvalitných súperov.

Na druhej strane budeme tam pokope dosť dlhý čas, môže prísť ponorka, musíme reagovať aj na toto a prípadne chlapcom pripraviť nefutbalový program, aby prišli na iné myšlienky."

Výprava Slovana odletí z Turecka 7. februára a okamžite sa začne pripravovať v domácich podmienkach. Generálkou na jarnú časť bude súboj v Zlíne, ktorý je na programe v sobotu 10. februára.

Prvé jarné kolo je naplánované na sobotu 17. februára 2018 a hráči Slovana v ňom pocestujú do Michaloviec.