Ďalšieho Slováka po MS juniorov angažoval zámorský tím

Viliam Čacho strávil prvú polovicu sezóny v tíme HK Orange 20.

8. jan 2018 o 15:26 SITA

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Viliam Čacho síce v závere uplynulého týždňa pricestoval do Bratislavy s ďalšími spoluhráčmi z reprezentačnej dvadsiatky po Majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Buffale, no v blízkej budúcnosti by mal opäť odletieť do USA.

Podľa RTVS sezónu dokončí v tíme Green Bay Gamblers v súťaži USHL.

V rovnakej lige pôsobia aj ďalší dvaja členovia kádra tímu SR "20", ktorý na nedávno skončenom juniorskom svetovom šampionáte skončil na 7. mieste.

Ešte počas MSJ podpísal zmluvu s tímom Des Moines Buccaneers brankár Roman Durný, za Chicago Steel hrá Samuel Buček.

Devätnásťročný Viliam Čacho strávil prvú polovicu aktuálnej sezóny v tíme HK Orange 20.