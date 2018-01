Majstrovská Žilina začala zimnú prípravu. Tréner Guľa: Sme nabudení

Klub sa stále zaujíma o možné posily, ale veľké mená sa neočakávajú.

8. jan 2018 o 15:41 TASR

ŽILINA. Aj slovenský futbalový majster MŠK Žilina začal v pondelok s prípravou na fortunaligovú jar 2017/2018.

Tréner Adrián Guľa mal v kabíne 24 hráčov, trio Kristián Vallo, Roland Gerebenits, Vahan Bičachčjan sa zapojí neskôr.

Výnimočná situácia

Ešte pred prvým tréningom hráči absolvovali tradičné váženia a merania, ďalej si splnili mediálne povinnosti a následne už vybehli na hlavnú plochu štadióna MŠK na úvodný tréning.

"S radosťou sme ich privítali, tešíme sa už na tréningový proces, na samotný futbal. Toto je náš životný štýl, preto sme nabudení. Počasie nám na rozdiel od minulého roka praje," citoval oficiálny web klubu šéfa lavičky MŠK, ktorý sa vyjadril aj na margo nedávneho prestupu Róberta Mazáňa do Celty Vigo:

"Je to potvrdenie našej filozofie a klubovej kvality. Samozrejme teší to, pretože priamy transfer z našej ligy do Španielska zviditeľní náš futbal a môže pomôcť aj ostatným.

Pre nás išlo o výnimočnú situáciu, na jednom poste sme mali dvoch veľmi kvalitných ľavých obrancov, hoci Kubo Holúbek je univerzál.

Obaja už boli v reprezentačnom "áčku", takže sme boli pripravení, že niektorý z nich môže odísť. Systémovo si pripravujeme Braňa Sluku, na ľavú stranu môžeme použiť aj Dávida Hancka.

Je to citlivý post, vieme ho však plnohodnotne nahradiť, nie len zalepiť."

O možné posily sa v klube stále zaujímajú, no veľké mená sa v Žiline neočakávajú.

Príležitosť pre odchovancov

"Veľké zmeny nie sú, no postupne dostáva priestor náš ďalší perspektívny obranca Maťo Moško, ktorému sa otvárajú dvere kabíny A-tímu. Dôležité je, aby to potvrdil nielen výkonnostne, ale aj mentálne, svojím profesionálnym prístupom.

Naša filozofia je o ponúkaní príležitostí pre hráčov z vlastnej liahne. Sledujeme chalanov z akadémie - Rolanda Gerebenitsa, ktorý sa po menšom chirurgickom zákroku začne pripravovať s rezervou.

Samozrejme, "Gere" spolu s Robom Boženíkom majú dvere otvorené. Je iba otázkou času, kedy dostanú priestor, určite príde úsek aj v tomto prípravnom období.

Ak má prísť do Žiliny hráč, musí byť lepší od domácich, minimálne potenciálom. Ak vekovo starší, tak hráč do základnej zostavy. Snažíme sa prinášať potenciál, ktorý v Žiline nemáme.

Program zimnej prípravy: 13. januára: MŠK Žilina - FK Pohronie (Štadión MŠK Žilina, 11.00) 20. januára: MŠK Žilina - Baník Ostrava (Štadión MŠK Žilina, 12.00) sústredenie v Dubaji (tri zápasy, 29. januára FC Astana - MŠK Žilina, ďalší súperi v štádiu riešenia) 10. februára: MŠK Žilina - FK Poprad (Štadión MŠK Žilina, 14.00)

Netlačíme napríklad na hrotovú pozíciu, lebo vyššie spomínaní chalani majú na to, aby prehovorili do útočnej formácie prvého tímu," dodal Guľa.

Generálka proti Popradu

Žilinu, ktorá je po jeseni v tabuľke druhá s 9-bodovou stratou na lídra Spartak Trnava, čaká v prípravnom období šestica duelov. Polovicu duelov odohrá na domácom trávniku, zvyšok na sústredení v Dubaji.

"Štartujeme s druholigovým Pohroním, kde si po väčšej tréningovej záťaži chceme vyskúšať nejaké prípadné zmeny v rozostavení, aby bol aj náš rozjazd plynulejší.

V druhom týždni nás čaká Ostrava, ktorá je kvalitatívne veľmi zaujímavý súper. Následne odchádzame do Dubaja, kde sa budeme konfrontovať s top tímami.

Tam chceme vidieť potenciál jednotlivých hráčov, potenciál celého tímu. Generálku odohráme doma proti Popradu, kde sa už budeme zameriavať na začiatok jarnej časti ligy.

Zápasy slúžia nielen na prípravu, ale aj na obraz toho, kde majú hráči, systém, celé mužstvo rezervy," zhrnul tréner Žiliny.

Po návrate zo sústredenia čaká hráčov Žiliny tretí domáci prípravný súboj s Popradom, ktorý bude súčasne generálkou na jarnú časť Fortuna ligy.