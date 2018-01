Murray podstúpil operáciu, rád by sa vrátil na Wimbledone

Murray sa vo štvrtok odhlásil z Australian Open 2018.

8. jan 2018 o 15:43 (aktualizované 8. jan 2018 o 16:47) SITA

MELBOURNE. Britský tenista Andy Murray v pondelok podstúpil v austrálskom Melbourne u špecialistu Johna O' Donnella operáciu dlhodobo problémového pravého bedra.

Správu priniesol napríklad web Mail Online.

Dvojnásobný olympijský víťaz a držiteľ troch grandslamových titulov vo dvojhre Murray by rád bol nazad na grandslamovom Wimbledone 2. - 15. júla na tráve v Londýne, možno dokonca o čosi skôr, ale zároveň sa nechce unáhliť.

"Chcem si byť istý, že pri tom comebacku budem pripravený. Nestanovím dátum, lebo niet dôvodu urobiť to. Už sa chcem vyvarovať situácii ako vlani v New Yorku či čerstvejšie v Brisbane."

Prezradil, že už 18. decembra absolvoval menšiu intervenciu v oblasti slabín, nesúvisela s hlavným zdravotným hendikepom z ostatných mesiacov.

Operácii sa chcel vyhnúť

Tridsaťročný bývalý líder svetového rebríčka Murray sa vo štvrtok odhlásil z vrcholných melbournských Australian Open (15. - 28. novembra), na ktorých bol vo finále v rokoch 2010, 2011, 2013, 2015 a 2016.

Informácia prišla iba dva dni po tom, ako zrušil svoju účasť na minulotýždňovom turnaji v Brisbane. Následne na instagrame uviedol.

"Musím prehodnotiť možnosti. Pochopiteľne, pokračovanie rehabilitácie je jednou z nich - dopriať tomu miestu viac času na zotavenie.

Operácia takisto prichádza do úvahy, ale šanca na úspešný výsledok nie je taká vysoká, ako by sa mi pozdávalo. Vnímam to teda ako druhú voľbu a dúfam, že sa chirurgickému zákroku vyhnem. Musím však túto alternatívu brať na vedomie, akokoľvek sa nádejám v iný vývoj."

Absentuje od Wimbledonu

Murray si 29. decembra zahral ukážkový set so Španielom Robertom Bautistom-Agutom (2:6) v rámci

exhibičného podujatia Mubadala World Tennis Championship v Abú Zabí v SAE, kde bol na medzisezónnej príprave, a potom zamieril do Austrálie.

“ Určite budem hrať menej turnajov, koncentrovať sa na ´Majors´ a iné veľké podujatia. Dám tomu prednosť pred nejakými rebríčkovými cieľmi. „ Andy Murray

Odtiaľ po dvoch uvedených stornách pôvodne plánoval odletieť na lekárske konzultácie domov, napokon však zvolil iný variant. Teraz v rámci rekonvalescencie musí zostať na južnej pologuli ešte približne týždeň.

Podľa Murrayho operácia dopadla povzbudivo pre budúcnosť: "Som značne optimistický, lebo som po nej hovoril s mojím lekárom a on bol veľmi spokojný. Magnetická rezonancia môjho bedra nevyzerala vábne."

Brit spätne netajil rannú nervozitu, ale už nevidel inú cestu: "Bolo to správne rozhodnutie. Už pred Wimbledonom ma bolela chôdza. Priebežne sa to síce zlepšilo, ale je extrémne mentálne vysiľujúce, keď si nepretržite uvedomujete svoje bedro od prvej minúty po prebudení až po večerné líhanie do postele. Hýbal som sa na nejakých 80 %, kleslo to však na 10, 15 či 20 % pri potrebe šprintovať alebo si počínať veľmi výbušne."

Murray si uvedomuje, že bude musieť prehodnotiť priority a viac sa šetriť.

"Určite budem hrať menej turnajov, koncentrovať sa na ´Majors´ a iné veľké podujatia. Dám tomu prednosť pred nejakými rebríčkovými cieľmi. Na tréningu v Brisbane som mal problémy s pohybom a napriek tomu som konkuroval členom Top 50. Prebojoval som sa do štvrťfinále Wimbledonu, hoci som doslova nemohol chodiť a mal som veľké bolesti. Ak sa teda dostanem čo i len na 95 % optima, verím, že to bude dosť na súperenie na najvyššej scéne. Bez diskusie."

Zverenec Jamieho Delgada 12. júla prehral s Američanom Samom Querreym vo štvrťfinále spomenutého Wimbledonu, odvtedy absentuje a 21. augusta ho na čele singlového renkingu ATP vystriedal Španiel Rafael Nadal.

Murray vo svojom prvom funkčnom období panoval 41 týždňov od 7. novembra 2016.