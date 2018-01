Celta predstavila Mazáňa, novinárov učil výslovnosť svojho mena

Podľa neoficiálnych informácií stál viac než milión eur.

8. jan 2018 o 15:51 SITA

VIGO. Španielsky futbalový klub Celta Vigo v pondelok popoludní oficiálne predstavil fanúšikom a médiám novú posilu, slovenského reprezentanta Róberta Mazáňa.

Dvadsaťtriročný ľavý obranca prestúpil do Viga v piatok z MŠK Žilina, podľa neoficiálnych informácií za viac než milión eur.

V novom pôsobisku sa upísal do júna 2022 a opäť sa stretne so svojím krajanom Stanislavom Lobotkom, 23-ročný stredopoliar je súčasťou kádra Celty od júla.

"Keď mi môj manažér povedal o záujme Celty, hneď som sa rozprával so Stankom Lobotkom, pretože sa poznáme už dlhý čas. Odporučil mi to, hovoril o Celte len dobré veci," povedal Mazáň počas tlačovej konferencie, ktorú sprostredkovala verifikovaná facebooková prezentácia klubu z Viga.

Chceli ho aj iné kluby

"Mal som dlhšiu prestávku, keďže slovenská liga sa skončila v decembri. Pripravoval som sa však individuálne a keď som sa dozvedel o záujme Celty, pracoval som o to intenzívnejšie.

Po fyzickej stránke sa cítim dobre, isto však ešte budem potrebovať zopár tréningov," uviedol Mazáň, ktorého sa tiež usilovali získať Benfica Lisabon aj Atalanta Bergamo.

Športový riaditeľ Celty Felipe Miňambres na margo nového hráča skonštatoval: "Je to ofenzívny futbalista, ktorý dokáže otvoriť ihrisko. Rovnakým štýlom hráva aj jeho predchádzajúci zamestnávateľ, čo mu pomôže v adaptácii. Veríme, že si zvykneš čo najskôr a pomôžeš nám dosiahnuť vytýčené ciele."

Mazáň doplnil: "Mám rád útočný futbal, ten Celta preferuje; myslím si, že mi to bude vyhovovať. Takým spôsobom sme hrali aj v Žiline. Verím, že Celte pomôžem svojimi výkonmi k čo najlepším výsledkom. Najlepšie sa cítim na ľavej obrane, to mi najviac vyhovuje a preferujem to."

Novinárov učil výslovnosť

Celte patrí v španielskej La Lige 14. miesto, dosiaľ vybojovala 22 bodov (bilancia 6-4-8), na 8. priečku však má len dvojbodové a na 5. priečku sedembodové manko.

Jej hráči v tomto ligovom ročníku nastrieľali 32 gólov a v tejto štatistike sú po boku futbalistov Realu Madrid, viac zásahov majú na konte len tímy FC Barcelona (48) a FC Valencia (38).

Celta je uprostred náročného týždňa: vo štvrtok doma privítala FC Barcelona (1:1 v prvom zápase osemfinále národného pohára), v nedeľu Real Madrid (2:2 v ligovom súboji) a vo štvrtok sa predstaví na Camp Nou v odvete pohárového osemfinále.

"Videl som oba zápasy minulého týždňa, veľmi sa mi páčili. Celta hrala ofenzívny futbal, vôbec na nebála. V oboch dueloch ukázala kvalitu, a to aj v meraniach síl proti takým gigantom," uzavrel Róbert Mazáň, ktorý španielskych novinárov na požiadanie s úsmevom naučil vyslovovať svoje priezvisko a na záver zapózoval fotografom s dresom s číslom 15.

Slovenský reprezentant

Vlani bol Mazáň pevnou súčasťou základnej zostavy tímu SR "21" na júnových ME tejto vekovej kategórie v Poľsku.

V októbri debutoval v A-tíme SR v trnavskom zápase proti Malte (3:0) v rámci neúspešnej kvalifikácie o postup na tohtoročné MS do Ruska.

V novembrovom trnavskom prípravnom súboji proti Nórsku (1:0) pridal svoj druhý štart v seniorskej reprezentácii.

Trenčiansky rodák pôsobil v Žiline od leta 2015, predtým hrával za FK Senica, poľský klub Podbeskidzie Bielsko-Biala a aj AS v rodnom meste.