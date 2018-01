Tour Down Under 2018: Tímy, jazdci (štartová listina)

Pozrite si zoznam tímov a mená pretekárov, ktorí figurujú v štartovej listine pretekov Tour Down Under 2018.

Na pretekoch Tour Down Under 2018, zaradených do najvyššej kategórie UCI WorldTour, štartuje 19 cyklistických tímov.

Každý tím nominoval na preteky sedem jazdcov, takže v štartovom poli na Tour Down Under 2018 sa predstaví dohromady 133 cyklistov.

Zoznam tímov a cyklistov na Tour Down Under 2018:

BMC Racing Team

Richie Porte (Austrália)

Tom Bohli (Švajčiarsko)

Simon Gerrans (Austrália)

Danilo Wyss (Švajčiarsko)

Miles Scotson (Austrália)

Patrick Bevin (Nový Zéland)

Rohan Dennis (Austrália)

Bora-Hansgrohe

Peter Sagan (Slovensko)

Daniel Oss (Taliansko)

Sam Bennett (Írsko)

Maciej Bodnar (Poľsko)

Peter Kennaugh (Veľká Británia)

Rudiger Selig (Nemecko)

Jay McCarthy (Austrália)

Mitchelton-Scott

Caleb Ewan (Austrália)

Daryl Impey (Juhoafrická republika)

Alex Edmondson (Austrália)

Mathew Hayman (Austrália)

Jack Bauer (Nový Zéland)

Damien Howson (Austrália)

Cam Meyer (Austrália)

Lotto Soudal

André Greipel (Nemecko)

Adam Hansen (Austrália)

Thomas De Gendt (Belgicko)

Lars Bak Ytting (Dánsko)

Marcel Sieberg (Nemecko)

Bjorg Lambrecht (Belgicko)

Jens Debusschere (Belgicko)

UAE Team Emirates

Rui Costa (Portugalsko)

Diego Ulissi (Taliansko)

Simeone Consonni (Taliansko)

Manuele Mori (Taliansko)

Matteo Bono (Taliansko)

Marco Marcato (Taliansko)

Roberto Ferrari (Taliansko)

Team Dimension Data

Tom-Jelte Slagter (Holandsko)

Mark Renshaw (Austrália)

Nicholas Dlamini (Juhoafrická republika)

Lachlan Morton (Austrália)

Jaco Venter (Juhoafrická republika)

Ben O'Connor (Austrália)

Scott Davies (Veľká Británia)

Bahrain Merida Pro Cycling Team

Domenico Pozzovivo (Taliansko)

Ion Izagirre (Španielsko)

Gorka Izagirre (Španielsko)

Manuele Boaro (Taliansko)

Ramunas Navardauskak (Litva)

Yukiya Arashiro (Japonsko)

Valerio Agnoli (Taliansko)

Team EF Education First - Drapac/Cannondale

Simon Clarke (Austrália)

Brendan Canty (Austrália)

Thomas Scully (Nový Zéland)

Daniel Moreno (Španielsko)

Logan Owen (USA)

Will Clarke (Austrália)

Mitchell Docker (Austrália)

Team Sunweb

Nikias Arndt (Nemecko)

Chad Haga (USA)

Phil Bauhaus (Nemecko)

Mike Teunissen (Holandsko)

Christopher Hamilton (Austrália)

Michael Storer (Austrália)

Sam Oomen (Holandsko)

AG2R La Mondiale

Ben Gastauer (Luxembursko)

Mikael Cherel (Francúzsko)

Matteo Montaguti (Taliansko)

Pierre Latour (Francúzsko)

Nans Peters (Francúzsko)

Stijn Vandenbergh (Belgicko)

Alex Domont (Francúzsko)

Astana Pro Team

Luis Leon Sanchez Gil (Španielsko)

Laurens De Vreese (Belgicko)

Oscar Gatto (Taliansko)

Michael Valgren (Dánsko)

Arťom Zacharov (Kazachstan)

Truls Korsæth (Nórsko)

Riccardo Minali (Taliansko)

Katusha-Alpecin

Nathan Haas (Austrália)

Jose Goncalves (Portugalsko)

Pavel Kochetkov (Rusko)

Maurits Lammertink (Holandsko)

Tiago Machado (Portugalsko)

Jhonatan Restrepo (Kolumbia)

Mads Schmidt (Dánsko)

Team FDJ

Steve Morabito (Švajčiarsko)

Antoine Duchesne (Kanada)

Daniel Hoelgaard (Nórsko)

Anthony Roux (Francúzsko)

Georg Preidel (Rakúsko)

Davide Cimolai (Taliansko)

Matthieu Ladagnous (Francúzsko)

Movistar Team

Carlos Barbero (Španielsko)

Nuno Matos (Portugalsko)

Marc Soler (Kolumbia)

Ruben Fernandez (Španielsko)

Jaime Castrillo (Španielsko)

Nelson Oliveira (Portugalsko)

Jasha Sutterlin (Nemecko)

Quick-Step Floors

Elia Viviani (Taliansko)

Eros Capecchi (Taliansko)

Dries Devenyns (Belgicko)

Fabio Sabatini (Taliansko)

Michael Morkov (Dánsko)

Florian Senechal (Francúzsko)

Enric Mas Nicolau (Španielsko)

Team Lotto NL-Jumbo

Maarten Wynants (Belgicko)

Robert Wagner (Nemecko)

Enrico Battaglin (Taliansko)

Daan Olivier (Holandsko)

George Bennett (Nový Zéland)

Thomas Leezer (Holandsko)

Robert Gesink (Holandsko)

Team Sky

Salvatore Puccio (Taliansko)

Lukasz Wisniowski (Poľsko)

Egan Bernal (Kolumbia)

Jonathan Dibben (Veľká Británia)

Owain Doull (Veľká Británia)

Kristoffer Halvorsen (Nórsko)

Christopher Lawless (Veľká Británia)

Trek-Segafredo

Laurent Didier (Luxembursko)

Fumiyuki Beppu (Japonsko)

Koen De Kort (Holandsko)

Niklas Eg (Dánsko)

Alex Frame (Nový Zéland)

Ruben Guerreiro (Portugalsko)

Mads Pedersen (Dánsko)

Team UniSA-Australia

Scott Bowden (Austrália)

Alex Porter (Austrália)

Steele von Hoff (Austrália)

Timothy Roe (Austrália)

Zak Dempster (Austrália)

Nathan Earle (Austrália)

Nathan Welsford (Austrália)