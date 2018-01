Tour Down Under 2018: Program, etapy, profily

Preteky Tour Down Under 2018 štartujú v utorok 16. januára v Port Adelaide. Víťaz bude známy v nedeľu 21. januára.

Tour Down Under 2018 - program, etapy:

Etapa Dátum Dĺžka Víťaz Výsledky 1 16/01/2018 145 km TU 2 17/01/2018 148,6 km TU 3 18/01/2018 146,5 km TU 4 19/01/2018 128,2 km TU 5 20/01/2018 151,5 km TU 6 21/01/2018 90 km TU

SYDNEY. Preteky Tour Down Under patria medzi jeho obľúbené podujatia. "Sú to naozaj pekné preteky. Je to spôsobené počasím i dobrou organizáciou," pochvaľuje si ich slovenský cyklista Peter Sagan.

Trojnásobný majster sveta na nich odštartuje sezónu 2018. Do Austrálie priletel už 5. januára. Etapovému podujatiu Tour Down Under bude ešte predchádzať klasika v okolí Adelaide - People's Choice Classic (14. január).

Pozrite si profily etáp, ktoré počas Tour Down Under cyklistov čakajú.

Profily jednotlivých etáp:

1. etapa (145 km):

/Port Adelaide - Lyndoch/

2. etapa (148,6 km):

/King William Road, Unley - Mount Barker Road, Stirling/

3. etapa (146,5 km):

/Colley Tce, Glenelg - The Esplanade, Victor Harbor/

4. etapa (128,2 km):

/The Parade, Norwood - Greenhill Road, Uraidla/

5. etapa (151,5 km):

/Main Road, McLaren Vale - Brookman Road, Willunga Hill/

6. etapa (90 km):

/King William Street, Adelaide - King William Street, Adelaide/

