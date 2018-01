Tour Down Under 2018: Výsledky, poradie, dresy

Pozrite si poradie v súťažiach o jednotlivé dresy i v tímovej klasifikácii.

SYDNEY. Vlani sa mu na pretekoch Tour Down Under čiastočne darilo. Slovenský cyklista Peter Sagan trikrát obsadil druhé miesto, v bodovacej súťaži však skončil až štvrtý. Vyhral ju domáci Caleb Ewan.

Tentoraz chce Sagan už v niektorej z etáp uspieť a zároveň chce viac prehovoriť v bodovacej súťaži. "Som tu na to, aby som sa pokúsil konkurovať najlepším jazdcom," priznal Slovák.

Jeho tím Bora-Hansgrohe bude mať dvoch lídrov - okrem Sagana, ktorý bude útočiť na etapové víťazstvá, by o celkový triumf mal bojovať Jay McCarthy.

Vlaňajšie celkové víťazstvo na Tour Down Under obhajuje domáci Richie Porte. Bodovaciu súťaž vyhral vlani spomínaný Ewan, medzi vrchármi uspel Thomas De Gendt, súťaž pre najlepšieho jazdca do 25 rokov vyhral Jhonatan Restrepo a medzi tímami triumfoval Team UniSA-Australia.

Jazdcov ešte pred etapovými pretekmi Tour Down Under čaká nedeľňajšia klasika (14. január) v okolí Adelaide - People's Choice Classic.

Santos Ochre Leader's Jersey

/dres pre celkového víťaza klasifikácie/

Poradie Meno Krajina Tím Čas 1. 2. 3. 4. 5.

southaustralia.com Sprint Jersey

/dres pre víťaza bodovacej súťaže/

Poradie Meno Krajina Tím Body 1. 2. 3. 4. 5.

Subaru King of the Mountain Jersey

/dres pre víťaza súťaže o najlepšieho vrchára/

Poradie Meno Krajina Tím Body 1. 2. 3. 4. 5.

#seesouthaustralia Young Rider's Jersey

/dres pre najrýchlejšieho jazdca do 25 rokov/

Poradie Meno Krajina Tím Čas 1. 2. 3. 4. 5.

Wilson Parking Winning Team

/tímová klasifikácia/

Poradie Tím Čas 1. 2. 3. 4. 5.

People's Choice Classic Jersey

/dres pre víťaza nedeľňajšej klasiky - 14. január/