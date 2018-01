Cibulkovej sa v Sydney darí, postúpila do štvrťfinále

Slovenská tenistka si v 2. kole poradila s Ruskou Jelenou Vesninovou.

9. jan 2018 o 7:31 (aktualizované 9. jan 2018 o 12:57) TASR a SITA

Dominika Cibulková postúpila v Sydney do štvrťfinále.(Zdroj: Jozef Jakubčo - SME)

SYDNEY. Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa prebojovala už do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v austrálskom Sydney.

V 2. kole si poradila s Ruskou Jelenou Vesninovou za 1:48 h 6:4, 6:4. V oboch setoch dokázala zmazať manko brejku.

Generálka pred prvým grandslamom

Zápas mal zaujímavý náboj. Slovensko a Rusko totiž 10.-11. februára nastúpia v bratislavskom NTC proti sebe v 1. kole II. svetovej skupiny Pohára federácie.

“ Opäť som začala tvrdo trénovať a už som sa nevedela dočkať prvého zápasu v novej sezóne. Lepší štart som si ani nemohla želať. „ Dominika Cibulková, slovenská tenistka

Cibulková upravila vzájomnú bilanciu s Vesninovou na 5:4, všetky jej víťazstvá sa zrodili na harde.

V dueli o postup do semifinále nastúpi proti úspešnejšej zo súboja medzi druhou nasadenou Američankou Venus Williamsovou a Nemkou Angelique Kerberovou.

Turnaj v Sydney je pre Cibulkovú generálkou na úvodný grandslam sezóny Australian Open v Melbourne.

Pred podujatím v Sydney mala Cibulková dlhšiu pauzu. Posledný súťažný zápas v minulom roku odohrala ešte začiatkom októbra v Pekingu.

Cibulková: Lepší štart som si nemohla želať

"Po turnaji v Číne som sa rozhodla ukončiť sezónu. Nehrala som tenis 10 týždňov. Musela som to urobiť, aby som opäť dostala chuť hrať, bojovať a našla motiváciu.

Dni mimo kurtov som si naozaj užívala. Stále však ešte chcem hrať a dosiahnuť v tenise niečo veľké.

Opäť som začala tvrdo trénovať a už som sa nevedela dočkať prvého zápasu v novej sezóne. Lepší štart som si ani nemohla želať. Nikdy neviete, čo s vami urobí dlhá pauza a čo od seba môžete očakávať.

Teší ma, že som dobrú formu z tréningov dokázala pretaviť aj do zápasov, " citovala slová Cibulkovej oficiálna stránka WTA.

Zverenka trénera Mateja Liptáka v závere zápasu vystupňovala svoj výkon a neraz si vyslúžila potlesk. "Od stavu 2:3 som začala hrať výborne. Hrala som agresívne a nebála som sa chodiť po údery.

Bola som silná. Takto nejako to na dvorci vyzerá, keď hrám svoj najlepší tenis. Aj vo štvrťfinále sa chcem sústrediť na seba a na svoj výkon, či už bude mojou súperkou Angie alebo Venus.

Ak by to v takomto duchu išlo počas celej sezóny, bola by som šťastná."

Dvojhra - 2. kolo:

Dominika CIBULKOVÁ (SR) - Jelena Vesninová (Rus.) 6:4, 6:4

Barbora Strýcová (ČR) - Jekaterina Makarovová (Rus.) 6:4, 6:1

Ashleigh Bartyová (Austr.) - Ellen Perezová (Austr.) 7:6 (4), 6:1

Dvojhra - 1. kolo:

Daria Gavrilovová (Austr.) - Olivia Rogowská (Austr.) 6:4, 1:6, 7:5

Samantha Stosurová (Austr.) - Carina Witthöftová (Nem.) 4:6, 7:5, 6:3

Agnieszka Radwaňská (Poľ.) - Johanna Kontová (4- V. Brit.) 6:3, 7:5