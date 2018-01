Vlhová živí piatich ľudí. Je pod väčším tlakom ako Shiffrinová, tvrdí tréner

Do olympiády sa zameriame na to, čo nás drží nad vodou, a to je slalom a obrovský slalom, hovorí Matej Gemza.

9. jan 2018 o 20:11 Juraj Berzedi

Matej Gemza.(Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)