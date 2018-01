Frustrovaný Halák zničil hokejku, nakoniec sa stal treťou hviezdou

New York Islanders porazil New Jersey Devils.

9. jan 2018 o 12:09

BRATISLAVA. V každom športe príde moment, kedy hráč prosto nezvládne nervy a vypustí to zo seba. Pre Jaroslava Haláka to bola tretia tretina ostatného zápasu NHL 2017/2018 medzi jeho New Yorkom Islanders a New Jersey Devils.

Tímy vstúpili do tretej tretiny za nerozhodného stavu 2:2. Potom v 43. a 44. minúte dostal Halák dva góly v priebehu 37 sekúnd, čo si odniesla jeho hokejka.

Očividne nervózny a frustrovaný slovenský brankár ju rozmlátil úderom do bránky.

Paradoxne nenasledovala šiesta prehra jeho tímu v sérii. Islanders vyrovnali na 4:4 a napokon triumfovali po samostatných nájazdoch.

Samotný Halák prežil s výnimkou skratu s hokejkou pomerne úspešný večer. Svoj tím podržal 42 zákrokmi, zaznamenal víťazstvo a stal sa treťou hviezdou zápasu.

„Jaro bol dnes očividne excelentný. Dúfajme, že si budeme pripomínať dnešnú výhru. Od chlapcov to bol skutočne skvelý výkon. Jaro čelil množstvo striel, ale bol skvelý, agresívny a sebavedomý.

Začíname už cítiť Jarovu prítomnosť na dennej báze," poznamenal tréner Islanders Doug Weight podľa portálu slovaknhl.sk.