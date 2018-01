Doplatí na príchod Coutinha? Turan by mal Barcelonu opustiť, záujem oňho je v Turecku

Turecký futbalista v tejto sezóne za klub ešte nehral.

9. jan 2018 o 15:55 SITA

Atlético vs. Kodaň na novom Wanda Metropolitano >>

BARCELONA. Aj príchodom Philippeho Coutinha z FC Liverpool sa zhoršila pozícia Ardu Turana v kádri futbalistov FC Barcelona. Napriek vysokému odstupnému by 30-ročného hráča rád angažoval turecký klub Basaksehir Istanbul.

Podľa jeho prezidenta Göksela Gümüsdaga už s tureckým stredopoliarom rokujú o transfere. Turan v tejto sezóne ešte nenastúpil za lídra La Ligy a očakáva sa, že opustí katalánsky veľkoklub ešte v januári.

Prečítajte si tiež: Futbalista FC Barcelona napadol novinára a ukončil reprezentačnú kariéru

Gümüsdag uviedol, že sa s hráčom stretol v Barcelone. Turan pre zmenu potvrdil svoj záujem posilniť vedúci tím najvyššej tureckej súťaže.

"Rozprával som sa s ním osobne, chce ísť do Basaksehiru. Videl som v jeho očiach vášeň, hovoril mi o svojich cieľoch. Potom sme sa stretli so šéfom barcelonskej exekutívy Óscarom Grauom. Postoj Barcelony k prestupu je pozitívny. Radi by sme angažovali Ardu, hoci by nás to stálo značný finančný obnos," cituje stránka Basaksehiru klubového prezidenta.

Turan pôsobil v FC Barcelona od roku 2015 po príchode z Atlética Madrid. O jeho služby prejavili záujem aj Besiktas Istanbul, FC Everton a Chicago Fire.