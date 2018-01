Športovcov ako Nasťa je veľmi málo, tvrdí Kuzminovej tréner

Anastasia Kuzminová pred olympiádou nevynechá ani jeden štart.

10. jan 2018 o 14:38 Miloslav Šebela

RUHPOLDING, BRATISLAVA. Počas tejto zimy vyhrala už štvoro pretekov Svetového pohára. Takmer toľko, čo vo všetkých predchádzajúcich sezónach dokopy (päť pretekov).

V polovici sezóny je najlepšou biatlonistkou. V celkovom poradí Svetového pohára vedie o 47 bodov.

Zo slovenských biatlonistov doteraz nikto nedosiahol to, čo sa v posledných týždňoch podarilo Anastasii Kuzminovej.

Z posledných siedmich individuálnych štartov má štyri víťazstvá. Súperky jej nestačia a končia s veľkým odstupom. Od decembra, keď sa dostala na prvé miesto vo Svetovom pohári, svoj náskok iba zvyšuje.

Tréner: Za výsledkami je celý tím

Ani Kuzminovej tréner a manžel taký úspech nečakal.

„Prekvapilo ma to. Ale treba povedať, že sme boli na sezónu dobre pripravení. Všetko sme odtrénovali presne podľa plánu.

“ Sú rodiny, kde manželia pracujú v spoločnej firme. U nás je to to isté. „ Daniel Kuzmin o tom, že je zároveň manželom aj trénerom Anastasie Kuzminovej

To, že sa Nasťa dostala na čelo Svetového pohára, neprišlo samo od seba. Nebolo to o šťastí, ale o tvrdej práci, ktorú sme robili pred sezónou,“ vraví Daniel Kuzmin.

„Zatiaľ sú to pre nás fantastické pocity. Ani to nedokážem opísať. Nielen pre mňa ako pre trénera, ale pre náš celý tím, v ktorom sú aj servismani a fyzioterapeut. Je to výsledok našej spoločnej práce,“ dodáva.

V minulej sezóne sa Kuzminová k biatlonu vrátila po dvojročnej materskej prestávke. Sezóna jej nevyšla úplne podľa predstáv. Uznala, že urobila chyby.