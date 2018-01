Barcelona má náhradu za Mascherana, prvého Kolumbijčana v histórii klubu

Hráč mal pôvodne do Barcelony zamieriť až v lete.

10. jan 2018 o 8:16 SITA

BARCELONA. Španielsky futbalový klub FC Barcelona sa v najbližších dňoch posilní aj v defenzívnej formácii. Do tímu pribudne kolumbijský stopér Yerry Mina.

Stane sa prvým futbalistom z tejto juhoamerickej krajiny, ktorý si bude obliekať dres aktuálneho lídra španielskej La Ligy.

Keď sa ukázalo, že Javier Mascherano v januári ukončí svoje viac ako 7-ročné pôsobenie na Camp Nou a zamieri do čínskeho Che-pej China Fortune, funkcionári Barcelony museli promptne zareagovať, aby doplnili káder.

Napokon sa rozhodli využiť právo prednostnej kúpy Yerryho Minu z brazílskeho klubu Palmeiras. Dvadsaťtriročný hráč mal pôvodne do Barcelony zamieriť až v lete za 9 miliónov eur, skorší príchod Kataláncov bude stáť na 11,5 milióna.

"Minu sme sledovali už dlho, ale nechceli sme pristúpiť k prestupu príliš skoro. Radšej sme preferovali, aby išiel do Palmeirasu, s ktorým sme podpísali dohodu o tzv. prednostnej kúpe. Yerry sa tam rozohral, je to už vyspelý futbalista a brazílsky klub vďaka nemu získa veľa peňazí. Bola to dobrá dohoda pre obe strany," priznal Francesc Guitart, barcelonský skaut pre Kolumbiu, Ekvádor, Venezuelu a Peru.

Predstavitelia barcelonského klubu si od Minovho príchodu mnoho sľubujú. Dúfajú, že postupne nahradí dlhoročnú stálicu Gerarda Piquého, ktorý začiatkom februára oslávi 31 rokov.

Kolumbijčan má byť zo začiatku stopérom číslo štyri vedľa spomenutého Piquého, Francúza Samuela Umtitiho a Belgičana Thomasa Vermaelena.

Postupne by mal dostávať čoraz viac príležitostí. "Nemám pochybnosti o tom, že sa Yerry v Barcelone presadí," vyhlásil tréner kolumbijskej reprezentácie José Pékerman.