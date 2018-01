Benítez chce do Newcastlu Dúbravku, Sparta to odmieta

Pravdepodobne by išlo o hosťovanie do konca aktuálnej sezóny.

10. jan 2018 o 9:10 (aktualizované 10. jan 2018 o 11:43) SITA

NEWCASTLE. Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka by sa v priebehu januárového prestupového obdobia mohol sťahovať z českého futbalového klubu AC Sparta Praha do tímu účastníka anglickej Premier League Newcastle United.

Ako referuje britský Daily Mail, 28-ročného Žilinčana si do svojho mužstva vyhliadol španielsky tréner Rafael Benítez.

V prípade, že by sa transfer podarilo zrealizovať, pravdepodobne by išlo o hosťovanie do konca aktuálnej sezóny 2017/2018.

Pre web idnes.cz sa k situácii vyjadril hovorca Sparty Ondřej Kasík: "Momentálne na stole nemáme žiadnu ponuku na prestup Martina Dúbravku a ani o jeho uvoľnení v zimnej prestávke neuvažujeme."

Dúbravka zaujal niekdajšieho kouča Realu Madrid či FC Valencia v jesenných kvalifikačných zápasoch o postup na MS 2018 v Rusku.

Slovenský gólman v minulosti okrem Žiliny chytal aj v dánskom Esbjergu a českom Liberci, odkiaľ vlani v lete prestúpil do pražskej Sparty.