Sagan bude v Austrálii spolupracovať s jazdcom, ktorý prišiel kvôli nemu

Slovenský cyklista odštartuje sezónu 2018 v Austrálii.

10. jan 2018 o 11:34 Martina Janíková

BRATISLAVA. Slovenský trojnásobný majster sveta Peter Sagan odštartuje sezónu 2018 v Austrálii. Už v utorok 16. januára začínajú cyklistické preteky Tour Down Under 2018.

Slovenský cyklista sa spolu s tímovými kolegami - Poliakom Maciejom Bodnarom, Austrálčanom Jayom McCarthym, Írom Samom Bennettom, Britom Peterom Kennaughom, Talianom Danielom Ossom a Nemcom Rüdigerom Seligom pokúsia nadviazať na pódiové umiestnenia z minulého roka.

Sagan stále pracuje na kondícii

"Sú to prvé preteky sezóny. Prišiel som súťažiť s najlepšími, ale uvidíme. Stále pracujem na svojej kondícii," povedal rodák zo Žiliny pre cyklistický portál cyclingnews.

V predchádzajúcej sezóne sa v Austrálii nepodarilo vyhrať Petrovi Saganovi ani jednu zo siedmich etáp. Trikrát skončil druhý. Celkovým víťazom sa stal Austrálčan Richie Porte.

Na Tour Down Under 2018 bude slovenský cyklista podporovať svojich tímových kolegov Bennetta a McCarthyho. Prípadne sa bude snažiť využiť príležitosť a uspieť sám.

"Na týchto pretekoch sa posnažím urobiť maximum, ale aj pomáhať ostatným chalanom. Na Tour Down Under 2018 máme naozaj silný tím a chcel by som sa pokúsiť pomôcť svojim tímovým kolegom najviac, ako to bude možné.

Čo sa týka mojich ambícií, beriem preteky etapu po etape. Ako som povedal, máme silný tím a Jay McCarthy je v dobrej kondícii," doplnil trojnásobný majster sveta.

Premiéra novej posily Bory-Hansgrohe

Bora-Hansgrohe je jeden z mála tímov, ktorý môže v Austrálii konkurovať BMC Racing, ktorý sa opäť predstaví s obhajcom triumfu Richiem Porteom.

Tour Down Under 2018 budú prvými pretekmi, na ktorých budú spolupracovať bývalí tímoví kolegovia - Daniel Oss a Peter Sagan (stretli sa už v Liquigase pozn. red.).

Talian pred aktuálnou sezónou opustil práve tím BMC Racing a stane sa jedným z hlavných pomocníkov slovenského cyklistu.

"Ostanem pri Petrovi až do záverov pretekov. To je moja úloha. Mám však aj svoje ambície. S Petrom by som chcel dosiahnuť zaujímavé výsledky. Jazdenie s ním je vždy veľká zábava, je inšpiratívny," hovoril Oss nedávno v rozhovore pre Cyclingnews.

"Mohli by to byť pre nás naozaj dobré preteky," povedal Sagan. "Máme Daniela Ossa, ktorý je dobrý priateľ. Neboli sme spolu päť rokov, ale určite je to skvelý jazdec."

"Tour Down Under sú pekné preteky. Mám rád počasie, organizáciu aj celé podujatie. Sme tu najmä preto, aby sme trénovali. Ale keď začnú preteky, bude čas súťažiť," uzavrel Peter Sagan.