Mladý Slovák: Ak v reprezentácii nebude o mňa záujem, nevylučujem ani Maďarsko

V minulosti ho na Slovensku nezavolali do tímu do 20 rokov.

10. jan 2018 o 10:55 SITA

BRATISLAVA. Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Jozef Urblík, hráč českého klubu Vysočina Jihlava, ktorý bol v minulosti spájaný aj s možnosťou reprezentovať Maďarsko, sa vyjadril na túto tému v rozhovore pre portál bumm.sk.

"V minulosti ma na Slovensku nezavolali do tímu do 20 rokov, istý čas ani do národného mužstva do 21 rokov. V tom čase sa o mňa začali zaujímať Maďari a veľmi vážne som uvažoval nad tým, že ich ponuku prijmem. Potom sa však ozvali Slováci, neskôr som sa zranil.

Odvtedy sa maďarská strana neozvala. Ak v seniorskej reprezentácii nebude o mňa na Slovensku záujem, nevylučujem ani maďarskú alternatívu," reagoval hráč na margo svojej potenciálnej reprezentačnej budúcnosti.