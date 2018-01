Obstál proti najlepším, jeho cena rapídne vzrástla. Zmení sa Lobotkovi život?

Atlético vs. Kodaň na novom Wanda Metropolitano >>

Rozhovor pre denník SME: Zo Stanislava Lobotku sa stal líder tímu a berú ho za hráča s veľkým potenciálom, tvrdí agent BRANISLAV JAŠUREK zo spoločnosti FairSport, ktorý slovenského futbalistu zastupuje.

Lobotka počas piatich týždňov čelil dvom najdrahším kádrom všetkých čias. Dvakrát hral proti Barcelone a v nedeľu aj proti Realu Madrid, úradujúcemu šampiónovi Španielska i Ligy majstrov. Jeho tím ani raz neprehral. Aký to malo ohlas?

„V Barcelone odohral výborný zápas Lobotka aj celý tím Celty Vigo. Minulý týždeň v domácom pohári proti Barcelone to bol Stanov najlepší zápas v drese Viga. Proti Realu hral síce iba dvadsať minút, ale opäť ukázal, že sa môže bez problémov rovnať s hráčmi ako Modrič, Casemiro či Kroos.“

Nakoľko mu môže úspešná konfrontácia s najlepšími na svete zmeniť život?

V rozhovore nájdete aj odpovede na tieto otázky: Aké zareagoval Florentino Pérez (prezident Realu Madrid), keď sa zoznamoval s agentom Stanislava Lobotku?

Koľko by mohol zarábať Lobotka v Číne a Turecku?

Pripadá do úvahy Lobotkov prestup do Číny?

Výkupná klauzula 35 miliónov za Lobotku sa ešte pred pár mesiacmi zdala nereálna. Boja sa dnes šéfovia Viga, že ju niekto zaplatí?

Ako dlho sledovala Celta Vigo svoju novú posilu Róberta Mazáňa?

Je pri prestupoch dôležitá povaha hráča či jeho prípadné škandály?

Aká je pozícia brankára Adama Jakubecha vo francúzskom Lille?

O ktorých konkrétnych hráčov pôsobiacich na Slovensku je v zahraničí najväčší záujem?

„Súboje proti Realu a Barcelone sú vždy šlágrami kola. Sleduje ich celý svet. Ak niekto dokáže hrať proti Barcelone zápas, v ktorom má 71-krát loptu a má 99-percentnú úspešnosť prihrávok, to hovorí za všetko. Pritom ich posiela oveľa viac dopredu ako dozadu. Vyhral väčšinu súbojov. Ľudia, ktorí rozumejú futbalu, vedia, čo to znamená. Nie je veľa hráčov na svete, ktorým sa to podarilo.“

Do Viga prišiel Lobotka v lete 2017 z dánskeho Nordsjaellandu zhruba za päť miliónov eur. O koľko odvtedy vzrástla jeho cena?

„Cenu určuje trh, ktorý je dnes opäť iný. Jeho cena isto nešla dole. Keď je Barcelona ochotná dať za Philippa Coutinha okolo 150 miliónov eur, tak je trh nastavený na oveľa vyššie ceny. Na Lobotku môže prísť trebárs desať ponúk za dvadsať miliónov, ale stačí jedna a urobí z neho 40-miliónového hráča.“

Zvýšil sa výrazne záujem o Lobotku?

„Je jeden veľký klub, ktorý má konkrétny záujem, ale sme už takmer rozhodnutí, že Stano zostane vo Vigu aspoň do leta. Ak by však prišla ponuka, ktorá by ho posunula do svetového klubu, ktorý hrá Ligu majstrov, tak sa môže stať všeličo. Pravdepodobnosť jeho prestupu v lete je však oveľa vyššia ako teraz. Záleží však aj na plánoch Celty. Stano je v Španielsku šťastný. Musela by prísť ozaj skvelá ponuka, aby šiel do inej krajiny.“

Je nejaký klub už dnes ochotný zaplatiť za Lobotku výkupnú klauzulu, ktorá je 35 miliónov?

„Áno.“

Je ten záujemca zo španielskej ligy?