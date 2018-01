Prípravu s Dunajskou Stredou začal aj talent, o ktorom písal britský Guardian

DAC sa bude pripravovať nielen v domácich podmienkach, štyri prípravné zápasy odohrá v Turecku.

10. jan 2018 o 12:56 TASR

DUNAJSKÁ STREDA. Na prvom tréningu futbalistov DAC Dunajská Streda, ktorí odštartovalí zimnú prípravu na jarnú časť Fortuna ligy 2017/2018, sa trénerovi Marcovi Rossimu hlásilo 27 hráčov.

Hráči, ktorí sa zapojili do prípravy v DAC: Macej, Száraz, Nomm - Huk, Koštrna, Živkovič, Davis, Šatka, Blackman, Bajič, Záhumenský, Malý, Koné, Ljubičič, Pačinda, Vida, Kalmár, Simon Pambou, Dokonkos, Čmelík, Aluku, Mervó, Almási, Mészáros, Divkovič, Malec, Mensah Chýbajú Špiriak - reprezentačné povinnosti Kontár, Slávik, Kwin - zranenie

Nechýbali medzi nimi ani nové tváre. DAC sa bude pripravovať nielen v domácich podmienkach, štyri prípravné zápasy odohrá aj na sústredení v Turecku.

V žlto-modrých farbách už nebude pokračovať nigérijský útočník Musefiu Ashiru, ktorý sa z hosťovania vrátil do Zbrojovky Brno.

V mužstve nepokračuje ani Branislav Ľupták, s ktorým klub zo Žitného ostrova ukončil spoluprácu.

Zaujímavé nové posily

Novicom v mužstve je Timotej Záhumenský, ktorý prišiel do Dunajskej Stredy zo Zlatých Moraviec, na skúšku prišli aj estónsky reprezentant do 21 rokov Karl-Romet Nomm a ofenzívny záložník Samuel Attah Mensah.

Ten bol podľa britského denníka The Guardian zaradený v roku 2016 medzi 60 najväčších talentov sveta.

Okrem nich sa na juhu Slovenska predstaví 21-ročný obranca Souleymane Koné, ktorý prišiel na hosťovanie zo švédskeho klubu Djurgarden IF.

"Musíme mať alternatívy a viac hráčov na jednotlivých postoch. Môžu prísť zranenia alebo žlté karty. Naisto odohráme 13 ligových a jeden pohárový zápas. V obrane máme plný stav, lebo prišiel Záhumenský a Koné. V prvej časti sezóny sme mali len päť obrancov a vždy sme hrali s rovnakými hráčmi.

Teraz sme s novými posilami v lepšej pozícii. Záhumenský je mladý hráč, perspektívny do budúcna. Musíme sa zlepšiť aj v stredovej formácii, lebo sme prišli o Branislava Ľuptáka. Potrebujeme minimálne jedného kvalitného stredopoliara, takú tradičnú desiatku," povedal o zmenách v kádri tréner Rossi a dodal:

"Potrebujeme ešte jedného útočníka. Na jeseň dal najviac gólov Pačinda, to nestačí. Chcem iba kvalitných hráčov, vedenie to vie. Chcel by som ich mať pri mužstve čo najskôr. S týmito hráčmi môžeme dosiahnuť predsezónny cieľ, čiže byť v prvej šestke."

Pohyby v kádri: Príchody: Timotej Záhumenský (Zlaté Moravce), Souleymane Koné (Djurgarden) Na skúške: Karl-Romen Nomm (JK Viljandi, Estónsko), Samuel Attah Mensah (Wa All Stars, Ghana), Matúš Malý (DAC Akadémia) Odchody: Ashiru (koniec hosťovania, Brno), Ľupták (ukončenie zmluvy)

Zabojujú o Európu

DAC sa bude pripravovať v domácich podmienkach do 26. januára, keď sa mužstvo presunie do tureckého Beleku.

V lepších podmienkach pobudne do 7. februára. Počas zimnej prípravy odohrá osem prípravných zápasov, z toho štyri práve v Turecku.

"Príprava je krátka, bude trvať len päť týždňov. Urobíme všetko pre to, aby sme boli v prvej šestke. Je na nás vyvíjaný menší tlak, ale majiteľ by už chcel hrať európske súťaže. Pre mňa osobne už bolo voľna dosť, teším sa na tréningy," vyhlásil pred začiatkom prípravy Erik Pačinda.