Sagana prijme pápež. Majster sveta chce vo Vatikáne pokrstiť syna

Prvý syn trojnásobného majstra sveta sa narodil v októbri.

10. jan 2018 o 14:52 Martina Janíková

BRATISLAVA. Syna Petra Sagana, Marlona, ktorý sa narodil v októbri, by mohol pokrstiť pápež František.

Informáciu priniesol taliansky denník Gazzeta dello Sport.

Slovenský cyklista je síce momentálne v Austrálii, kde o pár dní odštartuje sezónu na pretekoch Tour Down Under. Prakticky hneď po návrate do Európy však poletí do Vatikánu na súkromnú audienciu k pápežovi (24. januára). Okrem manželky a syna ho bude sprevádzať aj matka a sestra.

Sagan je nábožensky založený. Otec Ľubomír ho na preteky vyprevádza s tým, že mu na čele urobí znamenie kríža.

"Keď Peter zistil, že môže mať osobnú audienciu u pápeža, bol nadšený. Pri stretnutí ho chce požiadať, aby osobne pokrstil jeho syna Marlona," povedal pre Gazzettu Ermanno Leonardi zo spoločnosti Specialized.

Stretnutie s hlavou cirkvi pomohol sprostredkovať obchodný riaditeľ Volkswagen Italia Andrea Calcagni.

Saganovci vo Vatikáne navštívia aj Sixtínsku kaplnku a pápežovi Františkovi podaruje model bicykla, na ktorom súťaží - Specialized Venge.

Rám však bude vo farbách Vatikánu, s pápežským erbom, argentínskou vlajkou i nápisom Francesco.