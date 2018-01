Fourcade vyhral vytrvalostné preteky v Ruhpoldingu, Kazár príjemne prekvapil

Slovenský biatlonista získal 23 bodov.

10. jan 2018 o 16:13 (aktualizované 10. jan 2018 o 20:36) TASR, SITA

Svetový pohár v biatlone 2017/18 - Ruhpolding:

Vytrvalostné preteky mužov na 20 km:

1. Martin Fourcade Francúzsko 44:27,9 min 1 tr. min. 2. Ondřej Moravec Česko + 1:01,0 min 0 tr. min. 3. Johannes Thingnes Bö Nórsko + 1:06,3 min 1 tr. min. 4. Roman Rees Nemecko + 1:19,1 min 0 tr. min. 5. Michal Krčmář Česko + 1:36,6 min 0 tr. min. 6. Dominik Landertinger Rakúsko + 2:21,9 min 1 tr. min. 18. Matej Kazár Slovensko + 3:32,6 min 1 tr. min. 59. Tomáš Hasilla Slovensko + 5:21,1 min 3 tr. min. 75. Martin Otčenáš Slovensko + 6:17,5 min 4 tr. min. 90. Šimon Bartko Slovensko + 7:52,6 min 5 tr. min.

RUHPOLDING. Francúz Martin Fourcade v úvodných pretekoch 5. kola Svetového pohára biatlonistov v nemeckom Ruhpoldingu zvíťazil vo vytrvalostných pretekoch na 20 kilometrov.

V cieli ho od druhého Čecha Ondřeja Moravca delilo 1:01,0 minúty a od tretieho Nóra Johannesa Thingnesa Böa 1:06,3 minúty.

Malý glóbus získali obaja

Martin Fourcade a Johannes Thingnes Bö zároveň získali malý glóbus za vytrvalostné preteky. V tejto sezóne totiž boli v kalendári len dve súperenia a obaja zhodne skončili na prvom a treťom mieste.

Vytrvalostné preteky na ZOH v Pjongčangu v Kórejskej republike sa nebudú rátať.

"Momentálne sme uprostred biatlonovej rutiny a bolo ťažké nájsť silnú motiváciu po tom, ako sme nemali veľa času na regeneráciu a tréning. Bola to zvláštna situácia. Dnes som v prvom rade túžil zlepšiť môj rekord v počte pódiových umiestnení v sérii: dosiahol som štrnáste a som na to naozaj hrdý," uznal Fourcade.

"S výkonom som tiež nadmieru spokojný. Ruhpolding je mojím obľúbeným dejiskom a teší ma, že som nadviazal na predchádzajúce úspechy. Vytrvalostné preteky milujem. S Johannesom sme sa napokon podelili o glóbus a som zvedavý, ako IBU vyrieši toto opatrovníctvo, možno nám dá každému jeden," doplnil Francúz s úsmevom.

"Moja záverečná streľba v stoji nebola taká kvalitná ako predchádzajúce položky. Je to záležitosť, ktorú musím podrobiť analýze a popracovať na tom," skonštatoval J. T. Bö.

Kazárovi nedeľňajšie preteky tesne ušli

Slovenský biatlon mal svoje zastúpenie tiež, o 23 bodov sa postaral za 18. miesto Matej Kazár. Tomáš Hasilla figuruje na 59. mieste vo výsledkovej listine, Martin Otčenáš obsadil 75. priečku a Šimon Bartko sa musel uspokojiť s 90. pozíciou medzi 107 klasifikovanými.

"Konečne body a naozaj pekné umiestnenie. Bol to pre mňa veľmi zvláštny deň. Organizátori chceli udržať trať v čo najlepšom stave, tak bola zavretá a otvorili ju až pri nástrele. Išiel som si vyskúšať časť trate a v zjazde som veľmi ťažko spadol," uviedol Kazár pre Biatlon-Info.sk.

"Vo veľkej rýchlosti mi 'ustrelilo' nohy a vrazil som do plota. Našťastie, prvá rana prišla nohami a až potom ma otočilo a chrbtom som narazil do oceľovej tyče. Niekoľko minút ma museli kriesiť a zbierať, nebolo mi všetko jedno," priznal.

Matej Kazár. (zdroj: TASR/AP)

"S trénerom sme sa museli rozhodnúť, či nastúpim, ale ja som to veľmi chcel vyskúšať, tešil som sa na návrat do kolotoča Svetového pohára," doplnil 34-ročný košický rodák.

"Asi od druhého-tretieho kola som už bolesť v tom vypätí necítil, ale určite, že ma to stálo niekoľko veľmi dôležitých sekúnd v boji o hromadný štart. Prvé dve kolá som v tom zjazde ozaj išiel úplne na istotu. Trochu som to rozbalil až v závere, keď som si to už dobre otestoval," poznamenal.

"Celkovo som začal pomalšie, aby mi náhodou aj pre ten pád nevyplo telo bojujúce na hrane. Aj preto som bol na strelnici pokojnejší ako inokedy a strieľal som pri nižších tepoch. Po tom zážitku spred pretekov som bol celkovo vyrovnaný , že som živý a zdravý," pokračoval Kazár.

"Mrzí ma, že to na preteky s hromadným štartom nestačilo, ale po dnešku naozaj môžem byť maximálne spokojný a šťastný," dodal Kazár, ktorému chýbalo necelých 13 sekúnd na prienik medzi nedeľňajšiu tridsiatku aktérov.

Program žien v Ruhpoldingu sa začne vo štvrtok o 14:20 vytrvalostnými pretekmi na 15 kilometrov. Líderkou seriálu je slovenská reprezentantka Anastasia Kuzminová.

Ďalšie poradia vo Svetovom pohári 2017/18:

Priebežné celkové poradie (po 11 z 22 pretekov):

1. Martin Fourcade Francúzsko 612 b 2. Johannes Thingnes Bö Nórsko 562 b 3. Jakov Fak Slovinsko 399 b 4. Lukas Hofer Taliansko 319 b 5. Anton Šipulin Rusko 311 b 65. Matej Kazár Slovensko 23 b 71. Martin Otčenáš Slovensko 13 b

Konečné poradie v hodnotení vytrvalostných pretekov (po 2 zo 2 pretekov):