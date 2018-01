Nechce nič unáhliť. Stromková na olympiádu definitívne nepôjde

Slovenka po operácii ešte nie je dostatočne pripravená.

10. jan 2018 o 16:34 SITA

BRATISLAVA. Slovenská reprezentantka v akrobatickom lyžovaní Zuzana Stromková sa nepredstaví na zimných olympijských hrách 2018 v kórejskom Pjongčangu. Dvadsaťsedemročná Liptáčka sa po novembrovej operácii ramena stále necíti stopercentne fit.

"Olympiáda v mojom prípade už neprichádza do úvahy. Veľmi som chcela stihnúť posledné Svetové poháre pred uzávierkou olympijskej kvalifikácie. Môj zdravotný stav mi to však nedovoľuje," priznala Stromková pre agentúru SITA.

"Potrebovala by som ešte trochu viac rozhýbať operované rameno, pretože stále to nedokážem dostať do uhlov, do akých by som potrebovala. Bol by to veľmi veľký risk ísť na 20 či 30-metrové skoky, keď ešte nemôžem dať rameno do každej pozície," pokračovala.

"Veľmi ma mrzí, že ešte nemôžem súťažiť. Tým, že vynechám preteky Svetového pohára, prídem o šancu kvalifikovať sa na olympiádu. Po svahoch už normálne jazdím, ale na skoky si ešte netrúfam. Je to škoda," doplnila účastníčka ZOH 2014 v Soči, bronzová v slopestyle z MS 2015 v rakúskom Kreischbergu.

Aktuálnu sezónu nemieni Stromková ukončiť, nechce však nič unáhliť. "Rada by som ešte pred koncom sezóny absolvovala nejaké preteky, najlepšie v Svetovom pohári. Uvidíme, ako sa mi podarí rozhýbať rameno," pokračovala.

"Myslím si, že by nebolo rozumné ísť súťažiť, ak by som nebola pripravená vydať sto percent," dodala pre SITA. Pre aktuálnou sezónou Stromková ešte figurovala v elitnej dvadsiatke olympijského rebríčka, no v súčasnosti je už mimo 24-ky, ktorá sa kvalifikuje na ZOH.