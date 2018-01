Svitko skončil v piatej etape mimo najlepšej desiatky, celkovo si ale nepohoršil

Slovákovi patrí v celkovom hodnotení jedenásta pozícia.

10. jan 2018 o 17:29 (aktualizované 10. jan 2018 o 18:46) Miloslav Šebela, SITA

Rely Dakar 2018 - motocykle:

5. etapa (San Juan de Marcona - Arequipa, meraný úsek: 266 km):

1. Joan Barreda Španielsko Honda 3:19:42 h 2. Matthias Walkner Rakúsko KTM + 10:26 min 3. Kevin Benavides Argentína Honda + 12:20 min 4. Antoine Méo Francúzsko KTM + 13:00 min 5. Adrien van Beveren Francúzsko Yamaha + 14:35 min 13. Štefan Svitko Slovensko KTM + 25:07 min

Celkové priebežné poradie po 5. etape:

1. Adrien van Beveren Francúzsko Yamaha 14:37:40 h 2. Kevin Benavides Argentína Honda + 1:00 min 3. Matthias Walkner Rakúsko KTM + 1:14 min 4. Joan Barreda Španielsko Honda + 7:33 min 5. Xavier de Soultrait Francúzsko Yamaha + 7:42 min 11. Štefan Svitko Slovensko KTM + 26:22 min

AREQUIPA, BRATISLAVA. „Bolo to veľmi zradné. Dnes to boli najnáročnejšie duny na tomto Dakare. Loeb aj Sainz zapadli. Nešlo im nijako pomôcť, pretože ak by sme zastali, ostali by sme v tom piesku rovnako,“ opisoval Stéphane Peterhansel pre oficiálnu stránku pretekov.

Piata etapa Rely Dakar 2018 opäť výrazne pomenila poradie.

Svitko je tesne za najlepšou desiatkou

Prečítajte si tiež: Červená, ružová a žltá. Fixky navigujú Svitka do cieľa

Slovák Štefan Svitko medzi motocyklistami dosiahol trinásty najlepší čas. Jeho strata však bola až 25 minút na víťaza.

Keďže však boli odstupy veľmi veľké a so stratou prišli do cieľa aj viacerí favoriti, v celkovom poradí mu ostala jedenásta priečka. Na najlepšiu desiatku stráca iba 34 sekúnd. Na lídra Francúza Van Beverena 26 minút.

Etapu vyhral vo veľkom štýle Španiel Juan Barreda, ktorý sa pred dvoma dňami výrazne prepadol v poradí. Stratil takmer polhodinu. Teraz sa snaží všetko dohnať. V stredu všetkým súperom nadelil vyše desať minút.

Ak zopakuje podobný výkon vo štvrtok, už pred voľným dňom môže byť opäť lídrom poradia.

Loeb na Dakare skončil

Tohtoročný Dakar je zatiaľ veľmi nevyspytateľný. A na vysoké tempo v niektorých etapách doplatili favoriti. Vozidlá v ich rukách sa menia na vraky. Poradie sa po každej etape výrazne mení. Lídri naberajú aj hodinové straty. Piesočné duny robia všetkým veľké problémy.

Medzi motocyklistami po páde odstúpil vlaňajší víťaz Sam Sunderland, medzi autami po havárii skončil v nemocnici Nani Roma. Cyril Despres viedol Dakar po druhej etape, lenže o dva dni na to úplne rozbil auto.

„Etapy sú plné miest s dierami a nepravidelnými dunami, stať sa môže čokoľvek. Nesmiete v koncentrácii poľaviť ani na chvíľu,“ hovoril Despres ešte kým bol prvý.

V stredu z druhej priečky nečakane odstúpil Sébastien Loeb. Majster sveta v rely zapadol s autom do malého kráteru. Jeho Peugeot tam bol tak zakliesnený, že s ním nevedel z jamy vyliezť. Pri páde doň sa zranil jeho navigátor Daniel Elena a posádka sa rozhodla skončiť.

Pádom sa na Dakare nevyhol ani Svitko. „Aj dnes som mal menšie pády, ale tomu je na Dakare ťažko sa vyhnúť," hovoril po štvrtej etape.

Štvrtková šiesta etapa zavedie pretekárov z Peru do Bolívie. Tentoraz ich nebude trápiť piesok, ale nadmorská výška. Jazdci na 313 kilometrov dlhom meranom úseku z Arequipy do La Paz budú prechádzať aj popri jazere Titicaca.

Rely Dakar 2018 - ďalšie kategórie:

Štvorkolky - 5. etapa:

1. Nicolás Cavigliasso Argentína Yamaha 4:12:47 h 2. Ignacio Casale Čile Yamaha + 1:23 min 3. Alexis Hernández Peru Yamaha + 6:35 min 4. Giovanni Enrico Čile Yamaha + 12:55 min 5. Marcelo Medeiros Brazília Yamaha + 14:08 min

Štvorkolky - poradie po 5. etape:

1. Ignacio Casale Čile Yamaha 17:14:52 h 2. Alexis Hernández Peru Yamaha + 40:13 min 3. Pablo Copetti Argentína Yamaha + 58:37 min 4. Nicolás Cavigliasso Argentína Yamaha + 1:09:26 h 5. Gustavo Gallego Argentína Yamaha + 1:13:31 h

Štvorkolky - automobily:

1. Stéphane Peterhansel Francúzsko Peugeot 2:51:19 h 2. Bernhard ten Brinke Holandsko Toyota + 4:52 min 3. Giniel de Villiers JAR Toyota + 12:47 min 4. Carlos Sainz Španielsko Peugeot + 18:10 min 5. Nasser Al-Attiyah Katar Toyota + 24:33 min

Štvorkolky - poradie po 5. etape: