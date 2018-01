V prestížnom zápase v Anglicku použili videotechnológiu, tréner Chelsea mal výhrady

Chelsea remizovala s Arsenalom 0:0.

11. jan 2018 o 9:27 SITA

LONDÝN. Stredajší prvý zápas semifinále anglického Ligového pohára medzi futbalistami londýnskych tímov Chelsea a Arsenal sa skončil remízou 0:0.

V dueli na Stamford Bridge boli aktívnejší domáci, nedokázali však pretaviť na presný zásah ani jeden z 21 streleckých pokusov.

Odvetné stretnutie je na programe 24. januára na Emirates Stadium.

Druhýkrát bez gólov po sebe

Zverenci talianskeho trénera Antonia Conteho dosiahli druhý bezgólový výsledok po sebe. V sobotu v FA Cup-e taktiež remizovali 0:0 na ihrisku druholigového Norwichu City.

"Vystrelili sme hádam 20-krát. Mali sme dosť šancí, aby sme skórovali, ale tie zostali nevyužité. Myslím si, že v ostatnom čase sme boli v zakončení málo efektívni. Ak nestrelíte gól, ale máte šťastie, zväčša sa to skončí remízou.

Po dueli v Norwichi je to ďalší rezultát 0:0. Musíme sa nad tým zamyslieť a v tréningovom procese sa pokúsiť zlepšiť túto situáciu," povedal 48-ročný rodák z Lecce podľa webu BBC Sport.

Videotechnológiu chválil, nadstavený čas nie

V priebehu stretnutia sa dvakrát dostala k slovu aj videotechnika (VAR). Podľa niekdajšieho kouča talianskej reprezentácie bola prínosom.

“ Podali sme dobrý výkon. Boli sme dobre organizovaní, máme remízu a doma musíme dokončiť robotu. „ Arséne Wenger, tréner Arsenalu

"Určite sa niektoré prvky ešte dajú vylepšiť. Keď sa už rozhodcovia rozhodnú použiť VAR, mali by to potom zohľadniť pri nadstavenom čase," skonštatoval Conte, ktorému sa málilo päť nadstavených minút na konci druhého dejstva.

"V Taliansku sa počas duelu objavia dve-tri pochybnosti, ale pridaný čas býva sedem, osem, aj deväť minút," podotkol Conte.

Bývalý dlhoročný stredopoliar Juventusu Turín od svojho príchodu do Londýna v lete 2016 čelil Arsenalu dovedna sedemkrát, zatiaľ dosiahol iba jediné víťazstvo.

Wenger: Podali sme dobrý výkon

Avšak, ak by mala aj v tejto konfrontácii platiť doterajšia štatistika, do finále by malo postúpiť mužstvo Chelsea.

Keď Londýnčania remizovali v prvom zápase semifinále Ligového pohára, zakaždým postúpili do rozhodujúceho duelu o túto trofej.

Naopak, hráčom Arsenalu sa v histórii spomenutej súťaže stalo dovedna trikrát, že v prvom semifinále uhrali remízu. Postúpiť ďalej však dokázali len raz - v roku 2007 cez severolondýnskeho soka Tottenham Hotspur.

"Podali sme dobrý výkon. Boli sme dobre organizovaní, máme remízu a doma musíme dokončiť robotu," povedal tréner Arsenalu Arséne Wenger.