Kuciak: Z Lechie neutekám, no neprestal som snívať o západe

Pred niekoľkými mesiacmi sa ocitol v hľadáčiku gréckeho PAOK Solún

11. jan 2018 o 10:14 SITA

GDANSK. Slovenský futbalový brankár Dušan Kuciak nechce za každú cenu odísť z poľského klubu Lechia Gdansk, a to napriek tomu, že sú záujemcovia o jeho služby.

Tridsaťdvaročný Žilinčan sa pred niekoľkými mesiacmi ocitol v hľadáčiku gréckeho PAOK Solún, na prelome rokov sa objavila informácia o záujme českého Slovana Liberec.

"Nikam sa nechystám. Jediné, čo plánujem, je stretnúť sa s prezidentom klubu, kde spoznám svoju ďalšiu budúcnosť. V Lechii mám stále čo dokázať. Ak by som teraz utiekol, bolo by to nefér voči klubu, ktorý mi podal pomocnú ruku," povedal Kuciak podľa webu Przeglad Sportowy.

Nechce odísť, keď sa klubu nedarí

Účastník MS 2010 v JAR zamieril do Lechie vlani vo februári po nevydarenom angažmáne v anglickom Hulle City.

"Bolo by divné, keby som odišiel práve vtedy, keď sa nám nedarí. Avšak, ak príde dobrá ponuka, môj odchod zvážim. Ešte som neprestal snívať o pôsobení na západe. Ak by som mal z Lechie odísť, tak iba do lepšieho klubu, čiže do takého, ktorý o niečo bojuje, pretože túžim hrať o konkrétne ciele.

“ V prvej časti sezóny určite nie všetko dopadlo tak, ako by sme si predstavovali. Uvedomujem si, v ktorých zápasoch som zlyhal a kedy som príliš spoluhráčom nepomohol. Myslím si však, že s pribúdajúcim časom som chytal čoraz lepšie. „ Dušan Kuciak

V Poľsku mám šancu hrať o titul. V tejto sezóne už síce nie, ale v budúcej je to reálne. Aj preto tu stále môžem niečo dokázať a vyhrať nejakú trofej," doplnil Kuciak, ktorý sa nebojí verejne hovoriť o problémoch v klube.

Po poslednom zápase jesennej časti Ekstraklasy 2017/2018 vyhlásil, že ak sa v Lechii nezlepšia niektoré veci, bude naozaj ťažké dosahovať dobré výsledky. Myslel tým finančnú situáciu v gdanskom klube.

"Je to už lepšie než to bolo. Harmonogram splátok meškajúcich výplat sa už sčasti realizoval. Čakáme, čo bude ďalej," zdôraznil na jeseň najlepší hráč Lechie podľa hlasovania fanúšikov.

Chyby vidí aj u seba

Kuciak priznal, že sa cíti zodpovedný za neuspokojivé výsledky mužstva v doterajšom priebehu ligového ročníka, veď tím, ktorý v minulej sezóne do posledného kola bojoval o majstrovský titul a napokon skončil štvrtý, sa teraz potáca až na 11. mieste.

"V prvej časti sezóny určite nie všetko dopadlo tak, ako by sme si predstavovali. Uvedomujem si, v ktorých zápasoch som zlyhal a kedy som príliš spoluhráčom nepomohol. Myslím si však, že s pribúdajúcim časom som chytal čoraz lepšie.

Možno nie celkom skvele, ale bolo to v poriadku - urobil som menej chýb a zlých rozhodnutí. Napriek početným bodovým stratám verím, že Lechia sa môže prebojovať do prvej osmičky. Keď sa na to pozriem realisticky, naším maximom by mohlo byť 7. miesto. Dostať sa vyššie už bude veľmi ťažké," zakončil Dušan Kuciak.