Bratov Hudáčkovcov by som na olympiádu nezobral, tvrdí Pardavý

Ján Pardavý vysvetlil, prečo by do Pjongčangu nevzal známu bratskú dvojicu.

11. jan 2018 o 14:20 Igor Dopirák

Libor Hudáček (vpravo) so svojím bratom Júliusom.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Už v priebehu budúceho týždňa môžu byť známe mená hokejistov, ktorí budú reprezentovať Slovensko na olympijskom turnaji v juhokórejskom Pjongčangu.

Nomináciu schváli valné zhromaždenie Slovenského olympijského výberu 28. januára. Budú v nej traja brankári a 22 korčuliari.

O tom, kto by mal na zimné olympijské hry odcestovať, sa už dlhodobo vedú polemiky. Podľa Jána Pardavého, v súčasnosti asistenta trénera Dukly Trenčín, by v nominácii nemal figurovať ani jeden z bratov Hudáčkovcov.

V KHL si zachytá v Zápase hviezd

"Z brankárov je stálica Ján Laco. Branislav Konrád má výbornú formu v klube, veľmi dobré zápasy má za sebou aj v reprezentácii. Tretieho do partie by som zobral Patrika Rybára. Hradec Králové stojí na jeho výkonoch, mal by dostať šancu," uviedol Pardavý pre štvrtkové vydanie denníka Šport.

Bývalý hokejista by tak do Pjongčangu nezobral skúseného Júliusa Hudáčka.

"S prihliadnutím na skutočnosť, že Julo v reprezentácii nemal žiaden skvelý turnaj, by som sa rozhodol pre iných," prezradil.

Július Hudáček bol jednotkou slovenského výberu na vlaňajších majstrovstvách sveta v nemeckom Kolíne nad Rýnom a francúzskom Paríži. Slováci na šampionáte obsadili štrnáste miesto, najhoršie od ich vstupu medzi elitu v roku 1996.

Ján Pardavý. (zdroj: TASR)

"Prečo nemá Slovan Slovákov? To sú tie otázky, ktoré treba vyriešiť. Celý systém je momentálne zlý. Kompetentní tu nič nerobili 15 rokov a toto je výsledok. Treba si uvedomiť, že o prežitie budeme hrať na MS ešte veľa rokov," vravel Hudáček ešte počas šampionátu po jednej z prehier.

V tejto sezóne sa však 29-ročnému brankárovi darí. V KHL si od tamojších novinárov vyslúžil nomináciu do Zápasu hviezd, jeho Severstaľ Čerepovec bojuje o postup do play off.

Libor si robí, čo chce

Pardavý pre Šport vysvetlil, prečo by okrem Júliusa Hudáčka nezobral na olympiádu ani jeho brata.

"Libor je kreatívny, ale často si na ľade robí, čo chce," uviedol účastník zimných olympijských hier v Nagane 1998 a Salt Lake City 2002.

"Kouč Craig Ramsay a generálny manažér Miroslav Šatan budú istotne posudzovať mnohé aspekty, ale mne tam Libor nevychádza," dodal Pardavý na margo 27-ročného útočníka.

Libor Hudáček je momentálne hráčom švédskeho Örebro HK.

V roku 2012 bol súčasťou slovenského tímu, ktorý vybojoval na majstrovstvách sveta vo Fínsku a Švédsku strieborné medaily. Libor Hudáček prispel k úspechu dvoma gólmi a tromi asistenciami. Súčasťou mužstva bol aj jeho brat Július, na šampionáte však neodchytal ani minútu.