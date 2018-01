Marián Hossa nevylučuje návrat na ľad, v tejto sezóne však hrať nebude

Slovenský hokejista priznal, že s vedením Chicaga komunikuje i o prípadnej ďalšej spolupráci.

11. jan 2018 o 16:24 SITA

CHICAGO. Slovenský hokejista Marián Hossa, ktorý musel pre zdravotné problémy nečakane prerušiť kariéru, stále nevylučuje návrat na ľad zámorskej NHL.

Krídelník, ktorý v piatok 12. januára oslávi 39, narodeniny, má stále platnú zmluvu s Chicagom Blackhawks, v sezóne 2017/2018 sa však v drese tohto klubu nepredstaví.

"Niektorí fanúšikovia veria, že budem hrať už v tomto ročníku v play-off, ale to by nešlo. Nehrať rok a zrazu nastúpiť na najťažšie obdobie by v mojom veku bolo veľmi ťažké.

V tejto sezóne určite hrať nebudem," povedal Marián Hossa pre denník Šport.

"Pred pár dňami som si bol prvýkrát od poslednej série play off zakorčuľovať. Stále aktívne športujem, chodím do posilňovne. Cvičenie ma baví, bez neho by som nemohol byť.

Striedam ho s behmi, teraz vo vnútri, keďže vonku je veľká zima. Chodím aj na jogu i pilates. Vyskúšal som si aj lekciu boxu," prezradil niekdajší hráč Detroitu, Pittsburghu, Atlanty či Ottawy.

Rodák zo Starej Ľubovne priznal, že s vedením Chicaga komunikuje i o prípadnej ďalšej spolupráci.

"Stále mám platný hráčsky kontrakt, preto by som nemohol mať inú funkciu. Rozprávame sa o budúcnosti, ale tá nastane, až keď sa mi skončí zmluva. Záujem o spoluprácu je z oboch strán," povedal Marián Hossa.