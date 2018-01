Zvláštny ročník a veľká zmena. Hrivík čaká na svoju šancu

Slovenský hokejista v aktuálnej sezóne ešte nehral v NHL.

11. jan 2018 o 19:37 SITA

CALGARY. Slovenský hokejista Marek Hrivík je v súčasnosti členom prvého tímu Calgary Flames, no ešte nehral v aktuálnej sezóne severoamerickej NHL.

Predtým sa v dobrom svetle prezentoval v mužstve Stockton Heat v AHL, kde v 28 zápasoch získal 29 bodov a môže čoskoro zažiť sezónny debut v profilige. Nemusí to však tak byť.

"Chlapci hrajú dobre, takže nie je dôvod niečo meniť. Snažím sa byť pripravený zasiahnuť do zápasu, keď dostanem príležitosť," priznal Hrivík pre Calgary Sun.

Rodák z Čadce si uvedomuje, že ak sa aj šanca naskytne, čakajú ho iné povinnosti, aké mal na farme.

"Je to zmena. 'Dole' dostávam na ľade veľa príležitostí, v NHL to samozrejme nie je rovnaké. Mám tu iné úlohy. Ak chcem zostať na tejto úrovni, musím to akceptovať, a to aj budem," uviedol Hrivík.

Účastník seniorských majstrovstiev sveta 2014 pôsobí v organizácii Calgary Flames od leta, keď podpísal kontrakt na jeden rok. Predtým patril New Yorku Rangers, väčšinou však hral v nižšej AHL.

"Celý ročník je pre mňa úplne iný. V AHL som síce hral počas ostatných piatich rokov, no bolo to na východe. Na západe som premiérovo. Proti tímom, proti ktorým nastupujem teraz, som nehral nikdy predtým," prezradil Hrivík a dodal:

"Ste v rovnakej lige, ale hráte proti iným tímom. Je to pre mňa zvláštny ročník a veľká zmena."

Slovenský útočník v profilige nazbieral dosiaľ v drese Rangers 20 štartov so ziskom 3 asistencií. Za Flames ešte v NHL nehral.