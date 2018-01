Štrbová s Dubovcovou sa prebojovali do hlavnej súťaže v Čechách

Slovenské reprezentantky dosiahli v Pelhřimove úvodné triumfy v novej sezóne.

11. jan 2018 o 20:05 SITA

PELHŘIMOV. Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Andrea Štrbová a Natália Dubovcová prenikli zo štvrtkovej dvojkolovej kvalifikácie do hlavnej súťaže na solídne obsadenom turnaji kategórie CEV Masters v českom Pelhřimove (11. - 14. januára).

CEV Masters 2018 v plážovom volejbale - Pelhřimov (ČR): Kvalifikácia - 1. kolo: Andrea Štrbová, Natália Dubovcová (SR-13) - Julia Abalakinová, Xenia Dabižová (Rus.-4) 2:1 (14, -18, 13) za 44 minút Kvalifikácia - finálové 2. kolo: Alexandra Jupiterová, Alexia Richardová (Fr.-12) - Andrea Štrbová, Natália Dubovcová (SR-13) 0:2 (-17, -19) za 34 minút

Slovenky nasadené ako trináste v 1. kole zvíťazili tesne 2:1 (14, -18, 13) nad ruskými štvorkami eliminačného "pavúka" Juliou Abalakinovou a Xeniou Dabižovou, vo finálovom 2. kole si poradili 2:0 (17, 19) s dvanástym nasadeným francúzskym párom Alexandra Jupiterová, Alexia Richardová.

Budú čeliť jednotkám

Turnaj kategórie CEV Masters sa prvýkrát v histórii koná pod strechou.

Večerný žreb hlavnej súťaže rozhodol o tom, že Slovenky - v tejto fáze nasadené ako šestnáste - vo svojom úvodnom piatkovom vystúpení v základnej A-skupine od 13.10 h budú čeliť domácim turnajovým jednotkám Barbore Hermannovej a Markéte Slukovej.

Druhú dvojicu v "áčku" utvorili ôsme nasadené Nemky Sandra Ittlingerová s Kim Behrensovou a deviate nasadené Ukrajinky Valentyna Davidovová s Jevgenijou Ščipkovovou.

V piatkovom 2. kole A-skupiny si vo vzájomných súbojoch zmerajú sily víťazné tímy, resp. zdolané tímy z 1. kola. Družstvo s dvoma výhrami prenikne priamo do sobotňajšieho štvrťfinále.

Dva tímy, ktoré budú mať po jednom víťazstve, sa v sobotu predstavia v play-off o postup do štvrťfinále, pre dvakrát zdolané sa účinkovanie na turnaji skončí.

Vstup do sezóny nebol podľa prestáv

Úradujúcim slovenským šampiónkam nevyšiel podľa predstáv minulotýždňový vstup do sezóny - na turnaji kategórie Four stars v holandskom Haagu v rámci novej edície prestížnej World Tour tesne neuspeli v 1. kole dvojkolovej kvalifikácie o postup do hlavnej súťaže.

Prehrali tesne 1:2 (13:15 v III. sete) s domácimi hráčkami Annemieke Driessenovou a Ilke Meertensovou.

V konečnom poradí obsadili 41. miesto a nenadviazali na vlaňajšiu júnovú výbornú 9. priečku v tomto dejisku pri spoločnej premiére na podujatí World Tour.

Vo štvrtok v Pelhřimove teda dosiahli úvodné triumfy v novej sezóne.