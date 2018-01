Slováci podľahli Rusku, na svetový šampionát nepostúpia

Hlasy po zápase:

Heine Ernst Jensen, tréner SR: "Rusi trestali každú našu chybu. Neboli sme vždy efektívni a koncentrovaní. Chlapci bojovali, ale musím poblahoželať Rusom. My sme hrali oslabení, čo bolo na našej hre poznať."

David Camara, tréner Ruska: "Slováci podali dobrý výkon, gratulujem mu k nemu. Pre nás to bol dôležitý zápas, my sme ho zvládli. Som samozrejme spokojný."

Miroslav Volentics, hráč SR: "Nemal by som to hovoriť po prehratom zápase, ale som šťastný. To, čo predviedli dnes diváci pri Radovej rozlúčke, to bolo fantastické. Rusi potvrdili svoju kvalitu, bohužiaľ, bol to iný level."

Radoslav Antl, hráč SR: "Súper dnes ukázal svoju silu, v oslabenom zložení sme nemali žiadnu šancu. Po zápase mi prebehlo hlavou celých mojich 20 rokov pri reprezentácii, mal som slzy na krajíčku."