Legenda Realu: Musíme používať rozum, títo hráči vyhrali za dva roky osem trofejí

Hierro vyjadril podporu trénerovi Zidanovi aj hráčom madridského tímu.

12. jan 2018 o 8:56 SITA

MADRID. Fernando Hierro, legendárny futbalový obranca španielskeho Realu Madrid, sa zastal trénera madridského tímu Zinedina Zidana a vyzval predstaviteľov svojho niekdajšieho klubu, aby sa v nepriaznivej situácii zachovali rozumne.

Najlepší tím sveta vyhral v tejto sezóne domáci aj kontinentálny superpohár, ako aj majstrovstvá sveta klubov, ale nemá za sebou vydarenú jesennú časť v španielskej La Lige, keď na vedúcu Barcelonu stráca už šestnásť bodov.

Realu nepridali na pohode ani ostatné výsledky.

Prehral v decembrovom El Clásicu (0:3), minulý víkend nezvíťazil vo Vigu (2:2) a napriek postupu do štvrťfinále Copa del Rey bola remíza s druholigovou Numanciou (2:2) v stredajšej odvete osemfinále výsledkom, ktorý fanúšikov madridského tímu nepotešil.

"Musíme byť rozumní. Nachádzame sa v januári, máme rovnakého trénera a takmer rovnakých hráčov, ktorí v ostatných dvoch rokoch získali osem trofejí," uviedol Hierro pre EFE.

"Real Madrid je klub, v ktorom musíte vyhrávať každý zápas, byť druhý tu nemá žiadnu hodnotu. Napriek všetkému musíme zostať pokojní a používať zdravý rozum. Sú to stále tí istí hráči, rovnaký tréner a rovnaká filozofia," doplnil 89-násobný španielsky reprezentant (1989-2002).

Podľa Hierra sa máloktoré mužstvo v priebehu sezóne nevyhne slabším momentom. Napriek momentálne ťažkým časom klubu zo Štadióna Santiaga Bernabéua naďalej drží stranu trénerovi Zidanovi.

"Ľudia si zvykli, že všetko vyhrávame a aj keď to tak zrazu nie je, nie je to ešte dobrý dôvod na to, prečo by mal odísť," podotkol 49-ročný Hierro.