Kombinačný zjazd vyhral Kriechmayr, bratom Žampovcom príliš nevyšiel

Líder seriálu Marcel Hirscher preteky vynechal.

12. jan 2018 o 12:08 (aktualizované 12. jan 2018 o 12:56) SME.sk, TASR

Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2017/2018:

Kombinácia mužov - poradie po zjazde:

1. Vincent Kriechmayr Rakúsko 1:43,66 min 2. Hannes Reichelt Rakúsko + 0,59 s 3. Dominik Paris Taliansko + 0,74 s 4. Peter Fill Taliansko + 0,76 s 5. Christof Innerhofer Taliansko + 0,84 s 57. Adam Žampa Slovensko + 4,74 s 60. Andreas Žampa Slovensko + 5,54 s

WENGEN. Rakúsky zjazdár Vincent Kriechmayr sa usadil na čele po prvej časti piatkovej alpskej kombinácie Svetového pohára vo švajčiarskom Wengene.

V kombinačnom zjazde si utvoril náskok 59 stotín sekundy pred krajanom Hannesom Reicheltom, ktorý ale neplánuje štartovať v slalomovej časti (14.00 h). Za nimi nasledovalo trio Talianov Dominik Paris (+0,74), Peter Fill (+0,76) a Christoph Innerhofer (+0,84).

Prečítajte si tiež: Vlhová živí piatich ľudí. Je pod väčším tlakom ako Shiffrinová, tvrdí tréner

Z dvojice slovenských reprezentantov sa ani jeden nezmestil do elitnej tridsiatky, čo by im dalo väčšiu šancu na úspešný výsledok, v slalome tak prídu na rad až po jej odjazdení, no zrejme už zničenom povrchu.

Adamovi Žampovi patrí po zjazde priebežná 57. pozícia (+4,71), jeho brat Andreas figuruje na 60. priečke (+5,54).

Víťaz prvej kombinácie sezóny z Bormia Alexis Pinturault či líder seriálu Marcel Hirscher v piatkovej súťaži neštartujú, keďže sa chcú koncentrovať na nedeľňajší špeciálny slalom.