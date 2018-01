Svitko: Najhoršia vec na Dakare? Keď sa na začiatku zraníte

Slovenský motocyklista je sklamaný z množstva pádov. Aj tak chce zabojovať o pódium.

12. jan 2018 o 17:03 Miloslav Šebela

Ako ste spokojný s prvými šiestimi etapami Rely Dakar?

„Nie je to zlé, ale ani nie sme na tom tak, že by sme oslavovali.“

Čo bolo pre vás najťažšie?

„Pád v druhej etape, keď som si poranil kolená. Doteraz to cítim. Bolí to, ale každým dňom sa to zlepšuje.“

V úvodných etapách ste mali mnoho pádov. Čím si to vysvetľujete?

„Sám sa tomu čudujem. Kedysi som sedemkrát nespadol za celý Dakar a teraz mám päť až sedem pádov v každej etape. A vždy to bolo v pieskových dunách. Ako som sa na ne pred súťažou tešil, tak mi to teraz nešlo.“

Niektorí jazdci hovorili, že taký piesok ešte nezažili. Je naozaj iný?

„Boli to iné duny, než na aké sme zvyknutí. Veľmi sypký a mäkký piesok. Zapadávalo sa. Idete do duny, predné koleso vám uviazne a spravíte šípku do piesku. No predovšetkým tam boli veľmi zradné miesta. Idete v etape stovkou, vidíte mierne nerovnosti a zrazu jama. V takej rýchlosti to už nestihnete dobrzdiť.“

Mali také problémy aj ďalší súperi?

„Aj druhí padajú. Ale asi nie toľko, ako padám ja.“

Je to pre vás najťažší Dakar?