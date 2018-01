Sklamaný Kubík v Slovane skončí: Nedostal som žiadne extra zdôvodnenie

Slovan Bratislava odcestoval na sústredenie do Turecka.

12. jan 2018 o 18:47 SITA

BRATISLAVA. Výprava futbalistov ŠK Slovan Bratislava nabrala v piatok smer Turecko, kde hráči absolvujú kondično-herné sústredenie i šesť duelov s kvalitnými súpermi.

V tréningovom rezorte v Beleku pri brehu Stredozemného mora sa úradujúci slovenský vicemajster bude 25 dní pripravovať na jarnú časť sezóny 2017/2018, návrat je plánovaný 7. februára.

Do Turecka odcestovalo pod vedením trénera Martina Ševelu 24 hráčov, ku ktorým sa priamo v Beleku pridá brankár Frederik Valach, ten bol v kádri reprezentácie SR "20" v Grécku.

Na sústredenie už necestoval František Kubík, ktorý podľa informácie na klubovom webe zostal v Bratislave a bude sa pripravovať s juniorkou. Dvadsaťosemročný ľavý obranca či krídelník dostal od ŠK Slovan povolenie hľadať si nový angažmán.

"Samozrejme, že som z toho smutný a sklamaný. Celkovo mám zmiešané pocity, veď zo súčasného kádra som v klube najdlhšie bez prerušenia. Nedostal som žiadne extra zdôvodnenie. Len mi oznámili, že si môžem hľadať nové pôsobisko.

“ Som naklonený tomu, že budem pôsobiť niekde v zahraničí. Predsa len už nie som najmladší a môže to byť moja posledná šanca zahrať si niekde vonku. „ František Kubík

Už počas jesennej časti, keď som prestal hrávať a nebol som v nomináciách na zápasy, som tušil, že by to mohlo skončiť presne takto," vyjadril sa pre denník Šport 28-ročný rodák z Prievidze František Kubík, ktorý má platnú zmluvu do leta 2018.

"Som naklonený tomu, že budem pôsobiť niekde v zahraničí. Predsa len už nie som najmladší a môže to byť moja posledná šanca zahrať si niekde vonku. Rád by som ju využil. Viem o nejakom záujme z Poľska a Kazachstanu, zatiaľ som nedostal žiadnu konkrétnu ponuku. Budem sa pripravovať s juniorkou, s B-tímom.

Úroveň slovenskej druhej ligy však nie je až taká vysoká, ako by som potreboval. A keď už viem, že ma v Slovane nechcú, tak radšej pôjdem preč. Otvorene som sa o mojej situácii rozprával aj s trénerom Ševelom. On ma nepovažuje za ľavého obrancu, ale za ľavého krídelníka. Tam je však v Slovane obrovská konkurencia, ešte väčšia ako v obrane, takže by som nedostával príležitosti v zostave."

