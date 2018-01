Detva sa chce pokúsiť o zázrak, nedala šancu prvému Trenčínu

Hlasy po zápase:

Vladimír Országh, tréner B. Bystrice: "My sme hlavne v prvej tretine mali zlý pohyb. Znovu sme boli nedisciplinovaní, druhý zápas po sebe, nemohli sme sa dostať do tempa. Vyrovnali sme a bol to boj o každý meter ľadu. Chýbal nám drajv, to čo nás zdobí, tlak do bránky, vyhrávanie osobných súbojov. Hostia chceli, dreli, veľmi dobre bránili, podali oduševnený výkon."

Marcel Ozimák, tréner Popradu: "Za odhodlanie a bojovnosť sme si zaslúžili body. Nebolo to jednoduché, pochvalu si zaslúžia mladí, ktorí nastúpili aj preto, že máme v mužstve maródku a zranenia. Bili sa až do konca, čo je vzhľadom na ich juniorský vek obdivuhodné. Nám sa proti Banskej Bystrici túto sezónu darí, teraz vďačíme hlavne za tímový výkon, celému mužstvu patrí veľká pochvala."

Tomáš Surový, kapitán B. Bystrice: "Ušla nám prvá tretina, vyrovnali sme, no Poprad hral vynikajúco, húževnato a my sme to nezvládli. Proti Popradu sa ťažko hrá a keď nám odskočili o gól, už sme nevyrovnali. Proti nám si zvolil dobrý štýl a my sme sa s tým opäť nevyrovnali."

Dávid Buc, strelec víťazného gólu Popradu: "Začali sme veľmi dobre, už na rozcvičke to bolo cítiť. Po dobrej prvej tretine z našej strany sme vrátili súpera do zápasu. V tretej sme sa vrátili k poctivému hokeju, korčuľovanie s odhodlaním, že nejaký gól ešte strelíme. Rozhodol som zápas, pre mňa to bol špeciálny moment. Akoby to bolo včera, keď som sa tu tešil z majstrovského pohára. Banská Bystrica má silný tím, možno je to trochu aj náhoda, že sme ju trikrát zdolali. Dúfam, že sa posunieme v tabuľke vyššie, máme dobrú sériu a verím, že ešte niekoho preskočíme."