V NHL musel hrať aj zranený. Známy bitkár je bezdomovec a skončil vo väzení

Bol jedným z tých typov hráčov, ktorí sa nebáli zhodiť rukavice.

12. jan 2018 o 23:57 Zoran Boškovič

BRATISLAVA. "Bol plachý, žiadny hlasný muž, na ktorého by ste ho pri jeho veľkosti tipovali. Spomínam si na jednú bitku proti útočníkovi Detroitu Ericovi Cairsovi.

To bol ďalší masívny hokejista. Udierali sa, fučali tvár pri tvári. No ani jeden sa nepohol ani o centimeter. Taký bol," spomína bývalý krídelník Jason Dawe pre TSN na bývalého známeho bitkára NHL Matta Johnsona.

Známy kanadský bitkár debutoval v roku 1994 ako devätnásťročný v drese Los Angeles. V dresoch Kings, Atlanty Trashers a Minnesoty Wild odohral v NHL dovedna desať sezón a v nich 473 zápasov.

Nazbieral v nich 43 bodov, no až 1523 trestných minút.

Hral zranený, len aby sa pobil

Johnson (vľavo) si nikdy nešiel po bitku ďaleko. (zdroj: TASR/AP)

Napriek tomu, že to bol drsný bitkár, v Minnesote bol i kapitánom. Po výluke v roku 2004 sa do NHL už nikdy nevrátil.

V rozhovore pre médiá v Minnesote vyhlásil, že sa cíti zdravotne dobre, konečne ho nebolí ani rameno. A preto sa nechce vrátiť.

Nehodlá byť opäť využívaný na tvrdé súboje a bitky, aby sa mu následne rameno opäť zranilo. Odvtedy sa na ľade neobjavil.

"Som nešťastná z toho, koľko liekov ho prinútili brať. Keď sa jeho kariéra skončila, zobrali sme ho do rehabilitačného zariadenia a oni sa len pozerali a žasli. Hrával zranený a niekedy i vážne, no poslali ho na päť minút na ľad, len aby sa pobil. Neviem, či je to správne. Mal vymytý mozog, opakoval - za to som platený," spomína jeho mama Brenda.

Neskôr sa začal správať zvláštne, znepokojoval i svojich rodičov.

"Často som sa napríklad pozeral na televíziu a keď som sa obzrel, Matt stál vedľa mňa, alebo za mnou. Tak som sa opýtal, čo sa deje a on len odpovedal - nič," vyhlásil jeho otec Lee.

Skončil ako bezdomovec

Rodičia sa o svojho syna báli, odišiel z domu a roky o ňom nepočuli. Chceli mu pomôcť, oslovili i osobnosti v NHL. Hľadali ho i jeho bratia. Snažili sa mu pomôcť i bývalí spoluhráči, no neúspešne. Podľa otca Johnson prekonal i niekoľko pokusov o samovraždu.

Posledné informácie napovedajú, že hráč, ktorý počas kariéry zarobil približne 6 miliónov dolárov, trpel psychickými poruchami už od detstva.

Po týchto zisteniach zistení začali po ňom pátrať redaktori prestížnej kanadskej televíznej stanice TSN, ktorí o pátraní napísali aj veľký článok.

V súčasnosti má Johnson žiť bez domova v uliciach v Kalifornii. Novinári ho investigatívou dopátrali až do väzenia v Santa Monike. Zavreli ho za výtržníctvo. V miestnej reštaurácii spôsobil škodu vo výške 1900 dolárov.

"Po vstupe zničil vianočný stromček a rozbil okno. Následne vošiel na benzínovú stanicu a tam ukradol kávu a cigarety," povedal pre TSN nadporučík miestnej polície Saul Rodriguez.

Johnson odmietol právnika i svojich dvoch súrodencov, ktorí ho chceli navštíviť. Keď za neho nesplatia kauciu vo výške 20-tisíc dolárov, Johnson ostane do pojednávania vo väzbe.

"Hovorte o tomto príbehu. Musí byť vypovedaný. Ja vidím aké veci sa dejú niektorým chlapcom, keď ukončia kariéru. Nik iný to nevie. Nezaujímajú sa. Kým nie ste Wayne Gretzky či iný z elitných hráčov, ste stratení," dodáva Johnsonov bývalý finančný poradca Scott Bye.