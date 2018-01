Pánik sa pri premiére netešil, triumfoval Sekerov Edmonton

Pozrite si sumár výsledkov zápasov NHL 2017/2018 z noci na sobotu.

13. jan 2018 o 6:03 (aktualizované 13. jan 2018 o 9:19) sme.sk a SITA

Zájazd na Hamšíkov Neapol proti Lipsku za 290€ >>

NEW YORK. Hokejisti Edmontonu Oilers s Andrejom Sekerom triumfovali na ľade Arizony Coyotes už i s Richardom Pánikom 4:2 v piatkovom stretnutí severoamerickej NHL.

Coyotes premrhali dvojgólové vedenie, v 3. min otvoril skóre Brad Richardson a už o 74 sekúnd zvýšil Josh Archibald, ktorý vyhnal zo súperovej bránky gólmana Cama Talbota.

Tocchet: Zdolali sme sami seba

Jeho náhradník Al Montoya zatiahol roletu a zneškodnil všetkých 19 striel, ktoré naňho mierili. Naopak, Oilers dosiahli štyri presné zásahy. Dvakrát sa presadil 22-ročný obranca Darnell Nurse.

Dva body za dve prihrávky si pripísal aj kapitán Edmontonu Connor McDavid. Oilers zvíťazili po troch neúspešných vystúpeniach.

video //www.youtube.com/embed/x_Mlh7n-fW8

Dvakrát sa presadil 22-ročný obranca Darnell Nurse.

"Naši obrancovia vedia, že by mali strieľať, no najprv sa pozerajú a analyzujú priestor pred nimi. On nemrhal časom a jednoducho pálil," pochvaľoval si podľa nhl.com tréner Edmontonu Todd McLellan.

Dva body za dve prihrávky si pripísal aj kapitán víťazného mužstva Connor McDavid. Oilers zvíťazili po troch neúspešných vystúpeniach.

"Zdolali sme sami seba. Stále je to isté dokola, vystrelia na našu bránku a končí to v sieti," soptil kouč Arizony Rick Tocchet.

Narodeninový prvý gól Kämpfa

Útočník Marko Daňo absolvoval 6:02 min pri tesnom nezdare Winnipegu Jets v aréne Chicaga Blackhawks 1:2. Slovenský krídelník si pripísal jeden mínusový bod, 2 strely na bránku a 1 bodyček.

Brankár Chicaga Jeff Glass zaznamenal 31 úspešných zákrokov. Prvý gól v NHL strelil jeho český spoluhráč David Kämpf.

"Je to pre mňa niečo výnimočné - najlepší deň v mojom živote. Strelil som prvý gól v lige práve v deň mojich narodenín," povedal podľa nhl.com 23-ročný oslávenec.

Bol to aj jeho prvý viacbodový zápas v zámorskej profilige, keď asistoval pri góle krajanovi Janovi Ruttovi. Jediný presný zásah v drese Winnipegu dosiahol Patrik Laine.

Blackhawks triumfovali tretíkrát v ostatných štyroch stretnutiach.

Glass: Je to tímový úspech

Bol to aj jeho prvý viacbodový zápas v zámorskej profilige, keď asistoval pri góle krajanovi Janovi Ruttovi. Jediný presný zásah v drese Winnipegu dosiahol Patrik Laine.

Blackhawks triumfovali tretíkrát v ostatných štyroch stretnutiach.

"Je to tímový úspech. Viem, že je to klišé, ale naozaj to tak bolo. Spoluhráči mi veľmi uľahčili prácu, keď zablokovali veľa striel. Veľa pokusov mierilo aj mimo bránky," povedal Glass.

"Majú v zostave veľa veteránov a je naozaj ťažké hrať proti nim. Musíme prísť na to, ako ich zdolať, pretože v tejto sezóne nás čaká ešte veľa zápasov proti Chicagu a potrebujeme víťaziť," zhodnotil mladý Fín Laine.

video //www.youtube.com/embed/VZ559WKUEf0

NHL 2017/2018 - výsledky (13.1.2018):

Columbus Blue Jackets - Vancouver Canucks 2:5 (1:0, 0:5, 1:1)

Góly: 5. S. Jones (N. Foligno, Panarin), 53. Harrington (N. Foligno, Calvert) - 22. Bärtschi (Vanek, Gagner), 26. Gudbranson (Eriksson, H. Sedin), 35. B. Gaunce (Vanek, Del Zotto), 38. Edler (D. Sedin, H. Sedin), 60. Virtanen (M. Granlund)

Carolina Hurricanes - Washington Capitals 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Góly: 4. J. Staal (Williams, Aho), 29. Aho (Faulk, J. Staal), 42. Skinner (Stempniak, H. Fleury) - 8. Eller (J. Vrána, Ovečkin), 21. Ovečkin (Carlson, Kuznecov), 57. Connolly, 60. Beagle (Bäckström, Ovečkin)

Florida Panthers - Calgary Flames 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Góly: 21. Dadonov (Huberdeau, Trocheck), 54. Dadonov - 21. Monahan (D. Hamilton, Giordano), 31. M. Tkachuk (Hamonic, Backlund), 37. J. Gaudreau (Monahan, Backlund), 60. Backlund (M. Tkachuk)

Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Góly: 25. Kämpf (C. Murphy, DeBrincat), 37. Rutta (Duclair, Kämpf) - 57. Laine

Slovenský útočník Marko Daňo (Winnipeg) strávil na ľade 6:02 min, pripísal si jeden mínusový bod, dvakrát ohrozil bránku súpera a zaznamenal jeden bodyček.

Arizona Coyotes - Edmonton Oilers 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)

Góly: 3. Richardson (Chychrun, Martinook), 4. Archibald (Dvorak, Keller) - 15. Nurse (A. Larsson, Khaira), 20. Maroon (Klefbom, McDavid), 44. Nurse (Draisaitl, McDavid), 60. Nugent-Hopkins (Lucic)

Slovenský útočník Richard Pánik (Arizona) strávil na ľade 16:39 min, jedenkrát ohrozil bránku súepra, pripísal si dve trestné minúty a dva bodyčeky.

Slovenský obranca Andrej Sekera (Edmonton) odohral 18:47 min, jedenkrát vystrelil na bránku súpera a pripísal si jeden bodyček.