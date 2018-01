Prehrávame i vyhrávame ako tím, zdôraznil brankár Zvolena

V šlágri 36. kola prehrali hráči HKM na ľade Košíc 2:6.

13. jan 2018 o 15:54 TASR

ZVOLEN. Úplne iný darček k svojim 30. narodeninám si želal brankár HKM Zvolen Marek Šimko.

V šlágri 36. kola hokejovej Tipsport Ligy chcel so svojím tímom potvrdiť pozitívnu bilanciu s Košicami v tejto sezóne a zároveň si vylepšiť pozíciu na špici tabuľky.

Nič z toho sa však nepodarilo a dôvodov na spokojnosť bolo po prehre 2:6 minimum.

Šimko: Prehrávame i vyhrávame ako tím

Čerstvý tridsiatnik Šimko začal zápas v pozícii náhradníka. V bránke nastúpil Fín Jani Nieminen, a hoci mali Zvolenčania dobrý štart do stretnutia, nezúročili ho.

V 32. minúte zavŕšili katastrofálny úsek hry piatym inkasovaným gólom, po ktorom došlo k výmene.

"Tréner ma tam poslal, je to moja práca. Jani za tie góly nemohol, no niečo sme museli zmeniť. My prehrávame i vyhrávame ako tím," zdôraznil Marek Šimko.

Ten si v šlágri kola predstavoval úplne iný scenár a životné jubileum chcel osláviť cenným víťazstvom.

"Určite áno, ale taký je život. Niekedy píše aj smutné príbehy. Z našej strany nie je veľmi čo hodnotiť, Košičania boli jednoznačne lepší. My sa musíme prebrať. Žiaľ, to, čo predvádzame po Novom roku, je zlé.

Musíme si to rozobrať a hrať úplne inak. Chýbalo nám síce viacero hráčov, ale tí, ktorí sme tu, musíme podávať lepšie výkony aj za tých, ktorí tu nie sú," poznamenal.

Odchod dlhoročného kapitána

Pár hodín pred zápasov prišla zo zvolenského klubu nečakaná informácia o ukončení spolupráce s lotyšským obrancom Janisom Andersonsom a dlhoročným kapitánom Lukášom Juríkom.

"Nechcem sa k tomu vyjadrovať. Lukáš bol osobnosť, ale tieto veci my musíme rešpektovať a ísť ďalej," dodal zvolenský brankár.

Jedným z mála pozitív vo zvolenskom tíme bol návrat útočníka Radovana Puliša. Ten sa v súťažnom zápase objavil po niekoľkomesačných peripetiách so zranením.

Po sezóne 2016/2017 odišiel zo Zvolena do Ruska, neskôr skúšal šťastie aj v Jihlave, ale ani v jednom z týchto pôsobísk nezískal zápasovú prax. Aj po návrate do Zvolena nejaký čas trvalo, kým naskočil do zápasu.

"Poriadne som trénoval iba týždeň, no myslel som si, že to bude horšie. Moja asistencia ma síce potešila v tej chvíli, ale už to nie je podstatné, keďže sme prehrali. Ja som v prvom rade rád, že môžem hrať hokej a baviť sa ním.

Dnes som sa ním však nebavil. Až do úseku, v ktorom sme dostali tri góly v priebehu 41 sekúnd. Dovtedy sme s Košicami hrali vyrovnanú partiu, no potom nám ušli a už sa to nedalo dohnať," zhodnotil Puliš.