Katarský funkcionát potvrdil prijatie peňazí z Nemecka pred MS 2006

Mohameda Bin Hammama v decembri 2012 potrestali doživotným zákazom činnosti.

13. jan 2018 o 17:21 TASR

BERLÍN. Bývalý katarský funkcionár Mohamed Bin Hammam, ktorý bol jednou z kľúčových postáv korupčného škandálu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), potvrdil prijatie 6,7 milióna eur z Nemecka pred MS 2006.

"Peniaze prišli na môj účet. Áno. Ale rád by som vedel, prečo by ma Nemecko chcelo podplatiť za niečo, čo už dostali.

Táto suma prišla až po určení dejiska MS," citoval slová 68-ročného Bin Hammama internetový portál sportal.de.

Bývalého kandidáta na post prezidenta FIFA v decembri 2012 potrestali doživotným zákazom činnosti.

"To neviem. Nie, samozrejme, že to viem. Ale prepáčte, to zaujíma iba vás a nikoho iného," reagoval na otázku, za čo peniaze z Nemecka dostal.

Nemecký futbalový zväz (DFB) sa v blízkej minulosti neúspešne pokúšal s Bin Hammamom stretnúť, aby v osobnom rozhovore s prezidentom Reinhardom Grindelom vysvetlil pozadie kauzy.