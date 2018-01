V Benfice sa nepresadil, Chrien mieri na hosťovanie

Nové zahraničné pôsobisko slovenského stredopoliara oznámia čoskoro.

13. jan 2018 o 18:54 SITA

LISABON. Slovenský futbalový mládežnícky reprezentant Martin Chrien na jar nebude súčasťou kádra portugalskej Benficy Lisabon, počas zimného prestupového obdobia zamieri na hosťovanie do zahraničia.

Informuje o tom Chrienova verifikovaná facebooková prezentácia a aj web periodika Record.

Dvadsaťdvaročný stredopoliar, autor dvoch gólov SR na vlaňajších júnových ME hráčov do 21 rokov v Poľsku, bezprostredne po tomto šampionáte prestúpil do Benficy z Viktorie Plzeň a upísal sa na päť rokov, nevybojoval si však miesto v zostave.

V najvyššej portugalskej súťaži nastúpil iba raz - v auguste pri domácom víťazstve 5:0 nad Belenenses odohral záverečných 20 minút.

"Vzhľadom na veľmi silnú konkurenciu na danom poste (Pizzi, Krovinovič) nedostal po úvode sezóny Martin herný priestor v prvom tíme a v decembri bol preradený do B-tímu Benficy. Odohral takmer plnú minutáž, s týmto krokom však nebol spokojný.

Vedenie klubu stále verí v jeho talent a umožní mu v nasledujúcej časti sezóny hosťovanie v zahraničnom klube," informuje Chrienova prezentácia na facebooku s dôvetkom, že dohodu už uzavreli a jeho nové pôsobisko zverejnia po oficiálnom oznámení.

Chrien v minulosti pôsobil aj v Ružomberku, Brne, Českých Budějoviciach a Banskej Bystrici.