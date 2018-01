Sagan začal sezónu skvelo, vyhral People's Choice Classic

Sagan je prvým zahraničným pretekárom, ktorý dokázal na podujatí zvíťaziť od roku 2015.

14. jan 2018 o 10:54 (aktualizované 14. jan 2018 o 13:13) SME.sk a SITA

People´s Choice Classic 2018 - Austrália - výsledky nedeľa:

1. Peter Sagan Slovensko Bora-Hansgrohe 1:04,25 h 2. André Greipel Nemecko Lotto-Soudal +0 3. Caleb Ewan Austrália Mitchelton–Scott +0 4. Elia Viviani Taliansko Quick-Step Floors +0 5. Simone Consonni Taliansko UAE Team Emirates +0 6. Christopher Lawless V. Británia Sky +0 7. Sam Welsford Austrália UniSA-Australia Team +0 8. Enrico Battaglin Taliansko Team LottoNL–Jumbo +0 9. Jasha Sütterlin Nemecko Movistar +0 10. Mark Renshaw Austrália Dimension Data +0

ADELAIDE. Slovenský cyklista Peter Sagan začal novú sezónu víťazstvom na 50,6 km dlhom kritériu People´s Choice Classic v austrálskom Adelaide.

Preteky boli tradičným predkrmom pred úvodným podujatím prestížneho seriálu WorldTour v novej sezóne - Tour Down Under (16.- 21. 1.).

Sagan dosiahol čas 1:04,25 h. O jeho triumfe pred Andrém Greipelom a Calebom Ewansom rozhodol až fotofiniš. Slovenský jazdec je prvým zahraničným pretekárom, ktorý dokázal na podujatí zvíťaziť od roku 2015, vlani skončil Sagan na treťom mieste.

Cyklisti absolvovali 22 okruhov po 2,3 km so štartom a cieľom na Wakefield Road. "Som veľmi šťastný. Jazdilo sa mi dobre, v závere sa na mňa nalepili viacerí pretekári, boli dosť blízko, ale napokon to dobre dopadlo. Teším sa, víťazstvo som nečakal," cituje Sagana špecializovaný portál cyclingnews.com.

Sagan bude mať viac úloh

Čoskoro 28-ročný Peter Sagan v najbližších dňoch povedie tím Bora-Hansgrohe na Tour Down Under, ale bude mať aj iné úlohy.

Trojnásobný a úradujúci majster sveta bude súčasť podporného tímu pre Íra Sama Bennetta a Austrálčana Jaya McCarthyho v koncovkách etáp.

"Budem sa snažiť dostať zo seba to najlepšie, ale zároveň pomáhať iným. Dali sme dokopy naozaj silný tím na Tour Down Under a urobím všetko pre svojich spolujazdcov. Ja sa zrejme zameriam na jednu etapu a celkovo to vidím na podporu Jayovi McCarthymu, ktorý je v dobrej forme," uviedol Peter Sagan, cituje ho portál www.newsofbahrain.com.

Vlani sa tím Bora-Hansgrohe na TDU nedočkal etapového triumfu, keďže Sagan trikrát finišoval na druhom mieste za Austrálčanom Calebom Ewanom, ale McCarthy skončil tretí v konečnom poradí.

Bora bude konkurovať domácim víťazom

Vzhľadom na kvalitu kádra Bora-Hansgrohe by mala na TDU konkurovať tímu BMC Racing, ktorý má vo svojom tíme troch Austrálčanov, niekdajších šampiónov z týchto pretekov, Rohana Dennisa, Simona Gerransa a obhajcu spred roka Richieho Porteho.

Sagan zasa bude mať po svojom boku okrem spomenutých McCarthyho a S. Bennetta aj Poliaka Macieja Bodnara, Brita Petera Kennaugha, Taliana Daniela Ossa a Nemca Rüdigera Seliga.

Podujatie Santos Tour Down Under pozostáva zo šiestich etáp, cyklisti v regióne Južnej Austrálie absolvujú 862 km.

Prvá etapa v utorok 16. januára z Port Adelaide do Lyndochu bude mať 145 km, podujatie uzatvorí 6. etapa s dĺžkou 90 km v Adelaide v nedeľu 21. januára. Preteky sú prvým podujatím prestížneho seriálu WorldTour v sezóne 2018. Vo WorldTour 2018 bude dovedna 37 pretekov.