Hviezdny Curry sa vrátil triumfom, obhajca porazil Toronto

Pozrite si sumár výsledkov NBA 2017/2018 z noci na nedeľu.

14. jan 2018 o 8:40 SITA

TORONTO. Basketbalisti Golden State zvíťazili na palubovke Toronta 127:125 v sobotňajšom stretnutí severoamerickej NBA.

Warriors viedli v štvrtej štvrtine aj o 18 bodov, no domáci dokázali skorigovať ich náskok a zdramatizovať zápas medzi druhým tímom Východnej a lídrom Západnej konferencie.

Minútu pred koncom Raptors zaostávali už iba o bod, hostia však napokon dokázali doviesť duel do úspešného konca. Toronto prehralo s Golden State ôsmykrát v sérii.

Do zostavy Golden State sa vrátil Stephen Curry, ktorý pre zranenie členka vynechal ostatné dva zápasy. Dvadsaťdeväťročný strieľajúci rozohrávač sa prezentoval 24 bodmi.

Ťahúňom Toronta bol DeMar DeRozan so 42 bodmi. Warriors uspeli v 12 stretnutí po sebe na palubovke súpera, celkovo sa v tejto sezóne ako hostia tešili 19-krát - najviac v celej profilige.

"Bolí ma to ešte, no dá sa s tým hrať. Cítil som to miesto, ale nelimitovalo ma vo výkone. Celkovo to bol dobrý zápas a parádny boj o víťazstvo," cituje Stephena Curryho portál TSN.

Hostia nastrieľali domácim v prvom polčase 81 bodov a inkasovali len 54. Po veľkej prestávke sa však karta takmer úplne otočila.

"V prvom polčase sme sa príliš rozptyľovali tým, čo sa dialo na palubovke. V druhom polčase sme sa upokojili a konečne hrali basketbal. Veľmi sme nad tým neuvažovali, čo sa môže stať, len sme hrali," reagoval líder Raptors DeMar DeRozan na veľký rozdiel v skóre medzi oboma polčasmi.

video //www.youtube.com/embed/Y98yS7nIQ3k

Sumáre NBA 2917/2018 - sobota:

Dallas - Los Angeles Lakers 101:107 po predĺžení (20:31, 32:15, 21:24, 22:25 - 6:12)

Najviac bodov: D. Smith 23, W. Matthews a Barnes po 17 - Randle 23 (15 doskokov), Clarkson 19, Kuzma 18 (10 doskokov)

Los Angeles Clippers - Sacramento 126:105 (30:17, 34:28, 27:23, 35:37)

Najviac bodov: L. Williams 26, Harrell 17, W. Reed 14 (13 doskokov) - Cauley-Stein 23 (13 doskokov), Fox 17 (10 asistencií), Labissiére 14

Charlotte - Oklahoma City 91:101 (28:31, 31:24, 17:18, 15:28)

Najviac bodov: Walker 19, Marvin Williams 16, Batum 12 - Westbrook 25 (10 doskokov), P. George 17, Adams 14 (11 doskokov)

Washington - Brooklyn 119:113 po predĺžení (33:18, 26:21, 24:35, 24:33 - 12:6)

Najviac bodov: Beal 24, Wall 23 (16 asistencií), Oubre 17 - Hollis-Jefferson 22, Allen 16, Dinwiddie, Crabbe a Carroll (10 doskokov) po 13

Toronto - Golden State 125:127 (35:43, 19:38, 35:27, 36:19)

Najviac bodov: DeRozan 42, Anunoby 17, Ibaka 14 - K. Thompson 26, Durant 25, Stephen Curry 24

Chicago - Detroit 107:105 (36:31, 24:30, 27:23, 20:21)

Najviac bodov: Markkanen 19, Dunn 18, Mirotič 16 - Bradley 26 (6 trojok), Drummond 21 (15 doskokov), I. Smith 12

San Antonio - Denver 112:80 (32:16, 24:28, 26:25, 30:11)

Najviac bodov: Leonard 19, Bertans 18 (6 trojok), Aldridge 15 - Jokič 23, G. Harris 18, Barton 8