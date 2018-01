Na halovom podujatí zomrel rozhodca po zásahu guľou

Mužovi nepomohla ani bezprostredná resuscitácia.

14. jan 2018 o 13:29 SITA

PRAHA. Atletické halové preteky v Prahe poznačila v sobotu tragická nehoda. Jeden z rozhodcov zomrel po tom, ako ho v súťaži vrhačov zasiahla do hrude približne šesťkilová guľa.

Mužovi nepomohla ani bezprostredná resuscitácia, po 50 minútach oživovania konštatovali smrť.

"Bola to nešťastná náhoda. Hádzal jeden z mladších pretekárov, ktorý svoj pokus trafil do oblasti, kde stál rozhodca. Ten sa snažil uhnúť, ale už to žiaľ nestihol," povedal pre aktualne.cz riaditeľ podujatia Martin Svoboda.

Incident vyšetruje polícia.