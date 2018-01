Na Joshuu čaká obrovský šok. Novozélanďan Parker sa Brita nebojí

14. jan 2018 o 13:46 TASR

CARDIFF. Britský profesionálny boxer Anthony Joshua a Novozélanďan Joseph Parker sa 31. marca na Principality Stadium v Cardiffe stretnú v unifikačnom súboji superťažkej hmotnostnej kategórie.

Joshua vlastní opasky organizácií WBA (Super), IBF a IBO, Parker si prinesie do ringu titul verzie WBO.

"Súboje sú môj primárny cieľ, nikdy sa nezľaknem konkurencie. Parker je rešpektovaný oponent, majster sveta. Pre mňa ide aj o zisk ďalšieho opasku," povedal Joshua pre Sky Sports.

Snaží sa stať prvým nesporným svetovým šampiónom najťažšej divízie, odkedy sa to v roku 1999 podarilo jeho krajanovi Lennoxovi Lewisovi.

V profesionálnej kariére má na konte dvadsať víťazstiev, všetky si pripísal pred časovým limitom.

Nezdolaný však je aj jeho súper, ktorý dosiahol 24 úspechov (18 KO). "Na Joshuu čaká obrovský šok. Pred pár mesiacmi sa pýtal, prečo by sa mal obávať chlapca z Nového Zélandu, teraz to zistí. Celý svet uvidí, či znesie riadny úder. Všetko som podriadil tomu, aby som dokázal to, čo už vie boxerský svet," vyhlásil Parker.

Dvadsaťosemročný Brit sa stal šampiónom IBF v apríli 2016, keď prekonal Američana Charlesa Martina.

Vlani pridal tituly WBA (Super) a IBO po tom, ako pred 90.000 divákmi vo Wembley pokoril ukrajinského veterána Vladimira Klička.

V októbri obhájil opasky proti Francúzovi Carlosovi Takamovi, ktorého zdolal v Cardiffe, kde narazí aj na Parkera. O štyri roky mladší Novozélanďan získal voľný titul WBO v decembri 2016 zásluhou triumfu nad Mexičanom Andym Ruizom.