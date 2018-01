Rajičová: Keď som videla olympiádu, chcela som trénovať každý deň

Slovenská krasokorčuliarka zaradila do krátkeho programu nové prvky. Verí, že jej to pomôže získať na ME viac bodov.

14. jan 2018 o 16:50 Miloslav Šebela

Nicole Rajičová.(Zdroj: SITA)