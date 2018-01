Páči sa mi silový štýl Sereny Williamsovej, tvrdí Kužmová

Viktória Kužmová postúpila na Australian Open do hlavnej súťaže.

14. jan 2018 o 17:39 Andrej Bučko, Melbourne

MELBOURNE. Košičanka Viktória Kužmová napodobnila v Melbourne New York a znovu bez straty setu vyhrala kvalifikáciu.

Kým na US Open zažila grandslamovú premiéru, teraz premiéru Australian Open medzi ženami. Austrália nie je pre Kužmovú neznáma.

Vlani sem namiesto januára prišla vo februári a odohrala štyri menšie turnaje po celej krajine od Viktórie do Západnej Austrálie so skóre 14:3 na zápasy.

V horúcej Mildure pri hraniciach s Novým Južným Walesom získala titul. Bola by aj v Perthe, keby ju nezastavila Češka Marie Bouzková.

Kužmová jej to pripomenula včera vo finále kvalifikácie a súperku nepustila do hlavnej súťaže po setoch 6:4, 7:5.

Pomohla jej tesná prehra

,,Nikdy nemôžete čakať, že prejdete bez straty setu, ale stalo sa to už druhýkrát, také sú výsledky, a to poteší. Som veľmi rada, že to mám za sebou, lebo dva dni pršalo, každý deň sme tu čakali do noci, či sa vôbec bude hrať a 2. kolo kvalifikácie sme napokon všetci absolvovali v hale," vravela Kužmová.