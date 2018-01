Kuzminovej vôbec nevyšla streľba a prišla o dres líderky

Šesť chýb na strelnici pripravili slovenský biatlonistku o prvú priečku vo Svetovom pohári.

14. jan 2018 o 15:53 (aktualizované 14. jan 2018 o 19:21) SITA, Miloslav Šebela

RUHPOLDING, BRATISLAVA. Od začiatku sezóny mala formu ako hrom a do cieľa prichádzala s veľkým úsmevom. Na súťažiach v Hochfilzene, v Le Grand Bornard aj v Oberhofe Anastasia Kuzminová takmer nemala konkurenciu.

Posledné kolo Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu však nevyšlo slovenskej biatlonistke podľa predstáv.

Vo štvrtok vo vytrvalostných pretekoch sa nadrela pri sťahovaní straty zo streľby. Vtedy jej to stačilo ešte na pekné deviate miesto. V nedeľu v pretekoch s hromadným štartom však dobehla až na 23. priečke.

Mäkäräinenová vedie

Vôbec sa jej nevydarila streľba. Šesť chýb ju po tretej streľbe posunulo až na predposledné miesto. Skvelým behom sa ešte v závere dokázala posunúť dopredu. Kým v predchádzajúcich štartoch ju v tejto sezóne podržala aj streľba, v nedeľu v nej úplne prepadla. Sedemdesiatpercentnú úspešnosť nemala Kuzminová už dávno.

Z tridsiatky biatlonistiek strieľala úplne bez chyby len Kanaďanka Crawfordová.

Z výhry sa tešila Kaisa Mäkäräinenová. Druhá dobehla Nemka Dahlmeierová. Tretiu priečku obsadila Češka Veronika Vítková.

Práve 35-ročná Mäkäräinenová bola doteraz v celkovom hodnotení Svetového pohára druhá za Kuzminovou. Pred nedeľňajšou súťažou strácala 25 bodov. Po nich už viedla o sedemnásť. Kuzminová klesla na druhú priečku.

"Záverečné kolo bolo tvrdé, nepretržite som v ňom išla na doraz. Snažila som sa dostať zo seba všetko a napokon to dopadlo v môj prospech. Teší ma, že sa to skončilo takto. Pozícia celkovej líderky Svetového pohára je ´cool´, hoci by to aj bolo len na jedny preteky," povedala Mäkäräinenová podľa spravodajstva Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU).

"Ten posledný okruh bol naozaj rýchly. Celý nemecký tím mal kvalitné lyže, takže z kopca to dnes bolo o čosi jednoduchšie. V šprinte však Kaisa bola o čosi lepšia ako ja. Som spokojná aj s druhým miestom, je fakt pozitívnym znamením toho, že sa dostávam do dobrého rozpoloženia," skonštatovala Dahlmeierová.

video //www.youtube.com/embed/BjWiPIOj9M8

Návrat Dahmeierovej

Do konca sezóny ostávajú ešte štyri kolá Svetového pohára. Olympijské súťaže sa do hodnotenia SP nerátajú.

S blížiacou sa olympiádou sa do formy dostáva suverénka uplynulej sezóny Laura Dahlmeierová. V tejto sezóne vynechala viacero štartov, trápilo ju zdravie. Na súťažiach nebola v najlepšej forme.

Dahlmeierová sa vlani stala prvou biatlonistkou, ktorá získala na jednom šampionáte päť titulov majsterky sveta.

V nedeľu v Ruhpoldingu bojovala do posledných metrov o víťazstvo. Za Mäkäräinenovou dobehla tesne druhá. V Pjongčangu bude 24-ročná Nemka patriť medzi favoritky.

Ďalšie slovenské biatlonistky v nedeľu v Ruhpoldingu neštartovali.

Pred olympijskými hrami čaká biatlonistov posledné kolo Svetového pohára v talianskej Anterselve. V ňom sa predstavia v troch súťažiach – v rýchlostných pretekoch, v stíhačke a v pretekoch s hromadným štartom.

Tréner a manžel Anastasie Kuzminovej avizoval, že by do olympiády nemala vynechať ani jedny preteky.