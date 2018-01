Bystrica v deväťgólovom zápase porazila Nitru, Trenčín opäť prehral

Hlasy po zápase:

Vladimír Országh, tréner B. Bystrice: "Bol to pre nás veľmi dôležitý zápas. Nitra potvrdila dobrú fazónu z predchádzajúcich zápasov, veľmi dobre korčuľovala, hlavne v prvej tretine, kde sme mali veľké problémy, no podržal nás brankár. V druhej tretine sme sa zlepšili, dali sme v nej rýchle góly, čo nám pomohlo. Dostali sme sa do vedenia 6:1, no prišli chyby a zbytočne sme súpera takmer dostali do zápasu. Dnes sme boli vysoko efektívni, Nitra hrala dobre, je to dôležité víťazstvo."

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Inkasovali sme do stavu 4:1 dva vlastné góly a ďalšie dva po obrovských individuálnych chybách. Inak to bol hokej hore - dole. My sme sa trápili, na rozdiel od domácich, v koncovke. S gólmi prichádza ľahkosť a bez nich začína hokej pôsobiť upracovane. Musím teda priznať, že Bystrica bola lepšia a zaslúžene vyhrala"

Cason Hohmann, autor hetriku Banskej Bystrice: "Bolo to o tímovom výkone, nie iba o mne. Vynechal som päť zápasov pre zranenie, ale dnes som sa už cítil na ľade dobre, mal som veľkú chuť na góly. Je to už dlho, čo som vsietil naposledy hetrik, takže som rád, že sa mi to podarilo v takomto dôležitom zápase."

Matej Paulovič, autor dvoch gólov Nitry: "O výsledku rozhodol náš výpadok v druhej tretine, keď sme počas päťminútovky inkasovali trikrát a razom bolo 4:1 pre domácich. Mali sme potom šance na dotiahnutie sa, ale nevyužili sme ich, nepadlo nám to tam. Presadili sme sa až v závere, ale to bolo neskoro. Určite by som dva góly vymenil za víťazstvo. Chceli sme v Banskej Bystrici bodovať a priblížiť sa k prvej trojke."