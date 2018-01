Doma súpera porazili o sedemnásť gólov, Slováci ukončili kvalifikáciu prehrou s Luxemburskom

Hlasy po zápase:

Heine Ernst Jensen (tréner SR): "Luxembursko si dnes zaslúžilo zvíťaziť. Jeho hráči lepšie pristúpili k zápasu, boli takpovediac viac v hre a mali väčšiu motiváciu. Ja som veľmi sklamaný z toho, že sme nenašli v sebe dostatok motivácie na odohranie stretnutia v drese národného tímu. Niektorí hráči odviedli dobrú robotu, ale my víťazíme i prehrávame ako tím. Dnes sme ako družstvo nedokázali podať výkon, ktorý je potrebný na víťazstvo. Luxembursku sme ponúkli šancu, za ktorú nám jeho hráči poďakovali a využili ju."

Miroslav Volentics (krídelník a najlepší strelec SR v zápase): "Mrzí nás táto prehra, a to najmä z dôvodu, že sme boli spolu dva týždne a mali sme z nich pozitívny pocit. Teraz sme si to posledným duelom pokazili. My sme to zrejme podcenili, nejaké šance sme v úvode zahodili a oni sa chopili šance. Snažili sme sa to otočiť, ale Luxemburčania to už z rúk nepustili. Domáci boli dnes lepší, žiaľ."

Maroš Baláž (spojka SR): "Myslím si, že je hanba odohrať takýto zápas. V obrane sme vôbec nepomohli našim brankárom, Luxemburčania mali veľa priestoru na streľbu. Trápili sme sa v útoku, nehrali sme nacvičené kombinácie, nevytvárali sme tlak na bránku súpera. Jednoducho, bolo to celé zle. Je mi ľúto, že sme sa nedôstojne rozlúčili s Radom Antlom, pre ktorého to bol posledný duel v reprezentácii."